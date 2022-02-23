Призов резервістів 2022. Хто підпадає, де служитимуть та які строки призову

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 23 Лютого 2022, 13:30
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Фото: Міністерство оборони України

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