Призов резервістів 2022. Хто підпадає, де служитимуть та які строки призову

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Що це означає, на кого націлений документ та хто входить до оперативного резерву — з’ясовували Вікна.

Хто такі резервісти

Згідно з поясненнями Міноборони, резервісти — це особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формуваннях і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Як поповнюються лави резервістів

Є два шляхи проходження служби в резерві:

добровільний — за контрактом;

в обов’язковому порядку — це служба в резерві на особливий період.

Хто підпадає під призов 2022

Йдеться про резервістів віком від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативних обставинах, — пояснив президент.

В особливий період до оперативного резерву обов’язково зараховують осіб, які звільнені з військової служби, але за своїми професійно-психологічними характеристиками й станом здоров’я придатні до служби у резерві.

Строки проведення призову

Призов розпочинається від сьогодні, 23 лютого. Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Максимальний термін служби резервістів — 1 рік.

Де проходитимуть службу резервісти

Резервісти проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

Наприклад, якщо за попередньої служби військовий був водієм-механіком у частині А0000, то і під призов він потрапить до цієї ж частини на ту ж посаду.

Робота і призов резервістів

За призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та заробітна плата.

Черги резервістів

Резервісти першої черги (ОР-1) — це ті, хто звільнився зі служби під час особливого періоду, тобто з 2014 року. Йдеться переважно про армійців, які брали участь у військових діях на Сході.

Резерв другої черги (ОР-2) — це територіальний резерв (резервісти тероборони) та резерв нарощування (резервісти та військовозобов’язані, що поповнюють військові частини та установи, що формуються в особливий період).

Які дії резервістів

Резервісти першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або до ТЦК та СП (колишні військкомати — ред.) за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки.

Загальна кількість резервістів

Загальна кількість резервістів на сьогодні становитиме 36 тисяч осіб, кажуть в РНБО.

Це люди, які вже пройшли фронт. Вони розуміють, про що йде мова. Залежно від того, де буде необхідність їх використання, це вирішуватимуть військові, — заявив Данілов.

Чи планується загальна мобілізація

Президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов заявили, що загальну мобілізацію оголосять у разі необхідності. На сьогодні таке рішення не ухвалене.

Сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування, — заявив Зеленський.

Він також додав, що найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.

Чи планується запровадження воєнного стану

Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого заявив, що на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан. На території Донбасу натомість діятиме особливий правовий статус.

А от щодо воєнного стану — його запровадять у разі вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше ми розкладали по поличках, хто потрапить до лав територіальної оборони, що це таке та чим займатиметься тероборона.