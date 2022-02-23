Призов резервістів 2022. Хто підпадає, де служитимуть та які строки призову

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Що це означає, на кого націлений документ та хто входить до оперативного резерву — з’ясовували Вікна.
Згідно з поясненнями Міноборони, резервісти — це особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формуваннях і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.
Є два шляхи проходження служби в резерві:
Йдеться про резервістів віком від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.
Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативних обставинах, — пояснив президент.
Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативних обставинах, — пояснив президент.
В особливий період до оперативного резерву обов’язково зараховують осіб, які звільнені з військової служби, але за своїми професійно-психологічними характеристиками й станом здоров’я придатні до служби у резерві.
Призов розпочинається від сьогодні, 23 лютого. Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
Максимальний термін служби резервістів — 1 рік.
Резервісти проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.
Наприклад, якщо за попередньої служби військовий був водієм-механіком у частині А0000, то і під призов він потрапить до цієї ж частини на ту ж посаду.
За призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та заробітна плата.
Резервісти першої черги (ОР-1) — це ті, хто звільнився зі служби під час особливого періоду, тобто з 2014 року. Йдеться переважно про армійців, які брали участь у військових діях на Сході.
Резерв другої черги (ОР-2) — це територіальний резерв (резервісти тероборони) та резерв нарощування (резервісти та військовозобов’язані, що поповнюють військові частини та установи, що формуються в особливий період).
Резервісти першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або до ТЦК та СП (колишні військкомати — ред.) за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки.
Загальна кількість резервістів на сьогодні становитиме 36 тисяч осіб, кажуть в РНБО.
Це люди, які вже пройшли фронт. Вони розуміють, про що йде мова. Залежно від того, де буде необхідність їх використання, це вирішуватимуть військові, — заявив Данілов.
Це люди, які вже пройшли фронт. Вони розуміють, про що йде мова. Залежно від того, де буде необхідність їх використання, це вирішуватимуть військові, — заявив Данілов.
Президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов заявили, що загальну мобілізацію оголосять у разі необхідності. На сьогодні таке рішення не ухвалене.
Сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування, — заявив Зеленський.
Сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування, — заявив Зеленський.
Він також додав, що найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.
Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого заявив, що на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан. На території Донбасу натомість діятиме особливий правовий статус.
А от щодо воєнного стану — його запровадять у разі вторгнення Росії.
Нагадаємо, раніше ми розкладали по поличках, хто потрапить до лав територіальної оборони, що це таке та чим займатиметься тероборона.