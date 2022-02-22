Україна

“Відкрито розповідаю про наші дії.” Звернення Зеленського щодо планів України та призову резервістів

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 22 Лютого 2022, 23:02

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