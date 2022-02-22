“Відкрито розповідаю про наші дії.” Звернення Зеленського щодо планів України та призову резервістів

Президент України звернувся до українців. Вікна публікують повний текст та відео звернення Володимира Зеленського 22 лютого 2022 року.

“Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне чесно.

Як і обіцяв — відкрито розповідаю про всі наші дії, аби ви точно розуміли що відбувається в Україні та за її межами.

Вчора РФ визнала незалежність квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані “угоди” та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України.

На зміну “нас там нет” прийшло офіційне “мы все-таки тут”. Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.

Цим рішенням Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей. Тих самих, що за її словами не мали жодної альтернативи.

Особисто для нас — альтернативи не має завершення війни, а не майданчик або формат, щоб домовитись про це.

Я готовий робити це як у двосторонньому форматі так і за участі інших лідерів. Але хочу підкреслити що для мене головне – збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Перший – над яким ми працюємо – саміт лідерів держав – постійних членів РадБезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові.

Я також радий, що партнери показують що альтернативи немає і запровадження санкцій. Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, який ухвалив запровадження санкцій проти терористичних утворень на окупованих територіях України.

Також я мав розмову з прем’єром Великої Британії Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів. Крім цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу Північний потік -2.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить економічні санкції за порушення нашого суверенітету і територіальної цілісності.

Дякуємо також за фінансову підтримку. Ми вже отримали рішення США, Канади, Євросоюзу, Великої Британії, Франції, Японії та Світового банку. Це потрібні ресурси аби забезпечити стійкість української економіки.

Щодо безпеки та оборони.

Сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період.

Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативних обставинах.

За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.

Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії.

Патріот — це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця.

Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему.

Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета — здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці.

Зараз всім українським політикам час бути державними діячами.

Відкинути свої амбіції, заради нашої України. Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп.

Всі розуміють, що сьогодні у Парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості й обороноздатності нашої держави.

Сьогодні всі політики й партії одного кольору – синьо-жовтого.

Завтра у мене буде зустріч з ТОП-50 нашого великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на український землі. Яку захищають наші військові.

Отже, і бізнес має захищати – нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати й зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті.

Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо.

Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі. Не ридать, а здобувать! Слава Україні!”

Нагадаємо, сьогодні також відбулося звернення Байдена щодо агресивних дій Росії та оголошення санкцій проти неї.