Украина

“Открыто рассказываю о наших действиях.” Обращение Зеленского по планам Украины и сбору резервистов

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 22 февраля 2022, 23:02

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