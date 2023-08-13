Не могу ничего ощущать! Что такое эмоциональная отстраненность и что с этим делать

В стрессовых ситуациях нам приходится выключать эмоции и включать холодный разум. Таким образом, психика может защитить себя от травм, а также помочь нам справиться с проблемой в определенной ситуации.

Но если часто выключать эмоции и избегать своих чувств и переживаний, то может развиться эмоциональная отстраненность. Это, в свою очередь, может мешать налаживать социальные связи и влиять на наше общее состояние.

На платформе Бережи себе вместе с экспертами Центра когнитивно-поведенческой терапии рассказали, что такое эмоциональная отстраненность, как возникает и что с этим делать.

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Что такое эмоциональная отстраненность

Эмоциональная отстраненность — это неспособность или нежелание взаимодействовать с собой или другими на эмоциональном уровне.

Да, человек будто выстраивает стену между собой, своим восприятием и внешним миром. Это оказывает влияние на социальные, эмоциональные и даже рабочие сферы. Ведь человеку может быть сложно создать или сохранить личные отношения или выразить свои чувства.

Эмоциональную отстраненность могут использовать для защиты от стресса или травм. Также это может являться реакцией на травму, жестокое обращение или необработанные эмоции.

В редких случаях это может оказаться полезным. Например, когда человек не беспокоится о том, что о нем сплетничают. Но если часто избегать своих эмоций, это может иметь отрицательные последствия.

Почему возникает эмоциональная отстраненность

Эмоциональную отстраненность могут вызвать разные причины, в частности:

отрицательный опыт, таких как насилие, пренебрежение или травма;

психические заболевания — это может быть симптомом биполярного расстройства, депрессии, расстройств личности и посттравматического стрессового расстройства;

прием лекарств — иногда это может быть побочным эффектом некоторых лекарств, в частности антидепрессантов;

личный выбор — некоторые люди могут выбрать это как инструмент борьбы со стрессом;

переживания актуальных ситуаций или событий, связанных с дистрессом.

Как распознать эмоциональную отстраненность

Хочется отметить, что эмоциональная отстраненность не является официальным диагнозом в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. Впрочем, следует обратить внимание на это состояние, если оно мешает жить.

Симптомы эмоционального отстранения:

трудности в проявлении эмпатии к другим;

сложно делиться эмоциями или “открываться” другим;

трудности в отношениях и взаимодействии;

ощущение “онемения”;

неспособность найти эмоции собственные и других.

Что делать с эмоциональной отстраненностью

Прежде всего, нужно построить систему поддержки. На пути к пониманию собственных эмоций важным шагом является общение с поддерживающими тебя людьми.

Также можно практиковать майндфулнесс. Эти практики помогают сосредоточиться на настоящем моменте. Это может включать эмоциональную реакцию и то, что думаешь о собственных эмоциях в целом.

Следует найти любимое занятие, это помогает почувствовать связь со своими эмоциями.

Кроме этого, желательно обратиться за профессиональной помощью. Если эмоциональная отстраненность влияет на жизнь, специалист с психического здоровья поможет восстановить связь с эмоциями.

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