Не можу нічого відчувати! Що таке емоційна відстороненість та що з цим робити

У стресових ситуаціях нам доводиться вимикати емоції та вмикати холодний розум. Так психіка може захистити себе від травм, а також допомогти нам впоратися з проблемою у певній ситуації.

Але якщо часто вимикати емоції та уникати своїх почуттів і переживань, може розвитися емоційна відстороненість. Це, своєю чергою, може заважати налагоджувати соціальні зв’язки та впливати на наш загальний стан.

На платформі Бережи себе разом з експертами Центру когнітивно-поведінкової терапії розповіли, що таке емоційна відстороненість, як вона виникає та що з цим робити.

Зараз також дивляться

Що таке емоційна відстороненість

Емоційна відстороненість — це нездатність або небажання взаємодіяти з собою чи іншими на емоційному рівні.

Так, людина ніби вибудовує стіну між собою, своїм сприйняттям та зовнішнім світом. Це має вплив на соціальні, емоційні та навіть робочі сфери. Адже людині може бути складно створити або зберегти особисті стосунки чи виразити свої почуття.

Емоційну відстороненість можуть використовувати для захисту від стресу чи травм. Також це може бути реакцією на травму, жорстоке поводження або неопрацьовані емоції.

У рідкісних випадках це може бути корисним. Наприклад, коли людина не турбується про те, що про неї пліткують. Але якщо часто уникати своїх емоцій, це може мати негативні наслідки.

Чому виникає емоційна відстороненість

Емоційну відстороненість можуть викликати різні причини, зокрема:

негативний досвід, як-от насильство, нехтування чи травма;

психічні захворювання — це може бути симптомом біполярного розладу, депресії, розладів особистості та посттравматичного стресового розладу;

приймання ліків — інколи це можу бути побічним ефектом деяких ліків, зокрема антидепресантів;

особистий вибір — деякі люди можуть обрати це як інструмент боротьби зі стресом;

переживання актуальних ситуацій чи подій, пов’язаних із дистресом.

Як розпізнати емоційну відстороненість

Хочеться наголосити, що емоційна відстороненість не є офіційним діагнозом у діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів. Утім, варто звернути увагу на цей стан, якщо він заважає жити.

Симптоми емоційного відсторонення:

труднощі в прояві емпатії до інших;

складно ділитися емоціями або “відкриватися” іншим;

труднощі в стосунках і взаємодії;

відчуття “оніміння”;

нездатність визначити емоції власні та інших.

Що робити з емоційною відстороненістю

Насамперед треба побудувати систему підтримки. На шляху до розуміння власних емоцій важливим кроком є ​​спілкування з людьми, які тебе підтримують.

Також можна практикувати майндфулнес. Ці практики допомагають зосередитися на теперішньому моменті. Це може включати емоційну реакцію і те, що думаєш про власні емоції загалом.

Варто знайти улюблене заняття, це допомагає відчути зв’язок зі своїми емоціями.

Крім цього, бажано звернутися по професійну допомогу. Якщо емоційна відстороненість впливає на життя, фахівець/чиня з психічного здоров’я допоможе відновити зв’язок з емоціями.

Часто коли ми злі чи засмучені, можемо зриватися на близькому оточенні. Раніше ми розповідали, як керувати негативними емоціями.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.