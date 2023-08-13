Не можу нічого відчувати! Що таке емоційна відстороненість та що з цим робити

У стресових ситуаціях нам доводиться вимикати емоції та вмикати холодний розум. Так психіка може захистити себе від травм, а також допомогти нам впоратися з проблемою у певній ситуації.
Але якщо часто вимикати емоції та уникати своїх почуттів і переживань, може розвитися емоційна відстороненість. Це, своєю чергою, може заважати налагоджувати соціальні зв’язки та впливати на наш загальний стан.
На платформі Бережи себе разом з експертами Центру когнітивно-поведінкової терапії розповіли, що таке емоційна відстороненість, як вона виникає та що з цим робити.
Емоційна відстороненість — це нездатність або небажання взаємодіяти з собою чи іншими на емоційному рівні.
Так, людина ніби вибудовує стіну між собою, своїм сприйняттям та зовнішнім світом. Це має вплив на соціальні, емоційні та навіть робочі сфери. Адже людині може бути складно створити або зберегти особисті стосунки чи виразити свої почуття.
Емоційну відстороненість можуть використовувати для захисту від стресу чи травм. Також це може бути реакцією на травму, жорстоке поводження або неопрацьовані емоції.
Емоційну відстороненість можуть використовувати для захисту від стресу чи травм. Також це може бути реакцією на травму, жорстоке поводження або неопрацьовані емоції.
У рідкісних випадках це може бути корисним. Наприклад, коли людина не турбується про те, що про неї пліткують. Але якщо часто уникати своїх емоцій, це може мати негативні наслідки.
Емоційну відстороненість можуть викликати різні причини, зокрема:
Хочеться наголосити, що емоційна відстороненість не є офіційним діагнозом у діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів. Утім, варто звернути увагу на цей стан, якщо він заважає жити.
Симптоми емоційного відсторонення:
Насамперед треба побудувати систему підтримки. На шляху до розуміння власних емоцій важливим кроком є спілкування з людьми, які тебе підтримують.
Також можна практикувати майндфулнес. Ці практики допомагають зосередитися на теперішньому моменті. Це може включати емоційну реакцію і те, що думаєш про власні емоції загалом.
Варто знайти улюблене заняття, це допомагає відчути зв’язок зі своїми емоціями.
Крім цього, бажано звернутися по професійну допомогу. Якщо емоційна відстороненість впливає на життя, фахівець/чиня з психічного здоров’я допоможе відновити зв’язок з емоціями.
Часто коли ми злі чи засмучені, можемо зриватися на близькому оточенні. Раніше ми розповідали, як керувати негативними емоціями.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.