Психология

Негативные эмоции разрушают изнутри? Как с этим бороться и как ими управлять — объясняет психоаналитик

Диана Просяник, редактор сайта 10 июня 2023, 15:00
Негативні емоції
Фото: Pexels

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