Негативные эмоции разрушают изнутри? Как с этим бороться и как ими управлять — объясняет психоаналитик

Негативные эмоции время от времени могут испытывать все без исключения. И это нормально. Но бывают разные жизненные ситуации, когда этот водоворот эмоций стоит приглушить. Именно для этого важно уметь контролировать негатив, который разными способами может ухудшать качество нашей жизни.

О том, как управлять негативными эмоциями, рассказал психоаналитик Владимир Казанцев.

Он отмечает, что негативные эмоции не нужно воспринимать как нечто плохое.

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Это всего лишь психофизиологическая реакция организма, который таким способом сигнализирует нам о проблеме.

Мы можем испытывать негативные эмоции в моменты шока, внезапной потери, неудач. Но стоит помнить, что это эмоциональное состояние ни в коем случае не нужно подавлять. И чем сильнее эти эмоции будут, тем больше внимания мы будем обращать на то, что их вызывает.

Как управлять негативными эмоциями

Способность контролировать собственные эмоции является ключевым навыком. Приобретение этого умения можно условно разделить на следующие стадии:

заметить, что ты чувствуешь эмоцию;

определить, какая именно это эмоция;

пытаться принять эту эмоцию, не стремясь сразу от нее избавиться;

попытаться как можно лучше исследовать ее;

попытаться отделиться от данной эмоции;

овладеть навыками управления эмоцией.

Что делать при появлении негативной эмоции

Прежде всего, сосредоточься на дыхании — в момент раздражения нужно дышать медленно и глубоко. Это будет способствовать достижению более сбалансированного и гармоничного состояния.

Далее необходимо повысить уровень физической активности. Чем активнее ты будешь тренироваться — тем быстрее произойдет переход от негативных мыслей к концентрации на текущих событиях, то есть на спорте.

Посвяти время выполнению домашних и рабочих дел. Это позволит отвлечься от проблем и рассмотреть ситуацию под другим углом.

Используй юмор как терапию. Попробуй перевести все в шутку. Это поможет тебе успокоиться и уменьшить напряжение.

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