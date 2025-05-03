Когда ты держишься, а психика — нет: что спасет эмоциональное равновесие в семье

Фото Pexels Полномасштабная война повлияла на ментальное здоровье каждого из нас — хотели мы этого или нет. Теперь многим известны термины паническая атака, ПТСР, острая реакция на стресс, техники самопомощи и самоуспокоения… Хотя может казаться, что за столько лет взрывов и трагедий, мы привыкли ко всему. На самом деле, наша психика так не думает. Она может “сдавать” в неожиданный момент и показывать, что на самом деле каждому из нас нужна помощь. Руководитель центра психического здоровья Национального Университета Киево-Могилянская Академия психолог Виктория Соловьева рассказала, что можно считать ментальным здоровьем, с какими жалобами чаще всего обращаются украинцы и как с ними эффективно бороться.Кто такие ментально здоровые люди Виктория делится, что ментально здоровый человек — это тот, кто заботится о себе, чтобы помогать другим. Ментально здоровые люди могут чувствовать себя наполненными, иногда уязвимыми, чувствительными, однако с осознанием того, что нужно заботиться о себе каждый день. Понимание того, что мир тяжел, но я в этом мире не просто так, я здесь, чтобы прийти, сделать что-то важное для себя и близких людей. Ментальное здоровье — о том, чтобы учиться наполнять себя, чтобы наполнять других людей вокруг себя. Когда человек считает, что у него все нормально и ему не нужно меняться, некуда расти, это сигнализирует о проблемах с ментальным здоровьем. А готовность и чувство роста — о норме, здоровом ощущении себя в этом мире. Фото: Pexels Украинцы стали меньше бояться психологов С началом полномасштабной войны все больше украинцев перестают бояться говорить о своих проблемах, решаются обратиться к психологу. Психолог считает это комплексной историей, полезной с точки зрения и евроинтеграции тоже. Мы все-таки в Европу идем, это нормально для Европы. Сейчас так много сложных ситуаций, что люди стали замечать, что с ними что-то происходит, что их очень беспокоит. Начали чувствовать большую тревогу, хуже спать… На это влияют и разрывы семей, и утрата близости, конфликты. Когда это стало заметно и для них самих, они стали обращаться к психологам с симптомами. Когда они убрали определенные симптомы, например, панические атаки, заметили, что за этим есть еще что-то, над чем стоит работать и менять. По словам психолога, сейчас в Украине уже сформировалась когорта людей, которые ходят к психологам не для лечения, а для поддержания своего здоровья. Это здоровая практика, ведь ментальное здоровье столь же важно, как и физическое. Фото: Pexels Чаще всего украинцы обращаются к психологам с такими запросами: отношения дома — дети и родители, мужья с женами, братья и сестры; отношения на работе; личностный рост; выбор и т.д. Сейчас обращаются с тем, что не могут спать, не могут верить в будущее, с потерями, с желанием изменить картинку в жизни, — добавляет психолог Виктория Соловьева. Чтобы собраться в кучу в трудные моменты, психолог советует прежде всего всегда заботиться о своем теле — хорошо питаться, заниматься спортом, высыпаться. Ведь во время стресса первым “сдает” именно тело. Не следует забывать и о водном балансе, ведь вода выводит кортизол из тела. Также для поддержания своего состояния нужно общаться с родными и друзьями. Нужно иметь хотя бы одного близкого человека для общения. Во время общения мы помогаем друг другу. Читать по теме Не хватает слов? Как поддержать человека, чтобы он почувствовал себя утешенным Хочешь поддержать человека, потерявшего близкого, и не можешь подобрать правильные слова? Читай, как выразить свои соболезнования правильно. Как избегать ссор в семье Но общение с родными или близкими часто заканчивается ссорами — новыми или давно забытыми, которые набирают оборотов со временем. Во время войны ссоры могут возникать между самыми родными на фоне политических заявлений или разногласий. Психолог советует выбирать для общения с семьей не триггерные темы, которые не смогут разозлить вас или вывести в конфронтацию. Классный универсальный способ — делиться своими чувствами. Говорить о тревогах, о том, что нас волнует, и что нас увлекает. Жить в моменте. Делиться историями, которые радуют и вдохновляют. Стоит говорить друг с другом о моментах, что важного произошло в вашей жизни, почему это произошло, что я почувствовал (-а) в этот момент. Это вещи, на которые мы можем влиять, в отличие от политической повестки дня. Психолог делится, что раньше украинцы обращались к психологам, чтобы “полечить” детей. Часто такие родители возвращались, чтобы решать свои вопросы. Раньше украинцы приводили друг друга за руку к специалистам. Фото: Pexels Но сейчас люди имеют большее понимание того, что им нужно. Приходят теперь вместе, потому что осознают, что это нужно обоим. Мужчины стали чаще инициировать походы к психологу. Война обострила жизненные и бытовые проблемы, потому украинцы ищут выход у психологов. Чтобы налаживать родственные связи во время войны, следует искать то, что вас объединяет, что вдохновляет и нравится, проводить больше времени вместе, не забывать о ритуалах и традициях семьи, а также делиться мыслями, эмоциями и важными вещами. Раньше мы рассказывали, как поддержать человека в горе.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Советы психолога Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter