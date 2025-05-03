Когда ты держишься, а психика — нет: что спасет эмоциональное равновесие в семье

Полномасштабная война повлияла на ментальное здоровье каждого из нас — хотели мы этого или нет. Теперь многим известны термины паническая атака, ПТСР, острая реакция на стресс, техники самопомощи и самоуспокоения…

Хотя может казаться, что за столько лет взрывов и трагедий, мы привыкли ко всему. На самом деле, наша психика так не думает. Она может “сдавать” в неожиданный момент и показывать, что на самом деле каждому из нас нужна помощь.

Руководитель центра психического здоровья Национального Университета Киево-Могилянская Академия психолог Виктория Соловьева рассказала, что можно считать ментальным здоровьем, с какими жалобами чаще всего обращаются украинцы и как с ними эффективно бороться.

Кто такие ментально здоровые люди

Виктория делится, что ментально здоровый человек — это тот, кто заботится о себе, чтобы помогать другим. Ментально здоровые люди могут чувствовать себя наполненными, иногда уязвимыми, чувствительными, однако с осознанием того, что нужно заботиться о себе каждый день.

Понимание того, что мир тяжел, но я в этом мире не просто так, я здесь, чтобы прийти, сделать что-то важное для себя и близких людей.

Ментальное здоровье — о том, чтобы учиться наполнять себя, чтобы наполнять других людей вокруг себя. Когда человек считает, что у него все нормально и ему не нужно меняться, некуда расти, это сигнализирует о проблемах с ментальным здоровьем.

А готовность и чувство роста — о норме, здоровом ощущении себя в этом мире.

Украинцы стали меньше бояться психологов

С началом полномасштабной войны все больше украинцев перестают бояться говорить о своих проблемах, решаются обратиться к психологу. Психолог считает это комплексной историей, полезной с точки зрения и евроинтеграции тоже.

Мы все-таки в Европу идем, это нормально для Европы. Сейчас так много сложных ситуаций, что люди стали замечать, что с ними что-то происходит, что их очень беспокоит. Начали чувствовать большую тревогу, хуже спать…

На это влияют и разрывы семей, и утрата близости, конфликты. Когда это стало заметно и для них самих, они стали обращаться к психологам с симптомами.

Когда они убрали определенные симптомы, например, панические атаки, заметили, что за этим есть еще что-то, над чем стоит работать и менять.

По словам психолога, сейчас в Украине уже сформировалась когорта людей, которые ходят к психологам не для лечения, а для поддержания своего здоровья. Это здоровая практика, ведь ментальное здоровье столь же важно, как и физическое.

Чаще всего украинцы обращаются к психологам с такими запросами:

отношения дома — дети и родители, мужья с женами, братья и сестры;

отношения на работе;

личностный рост;

выбор и т.д.

Сейчас обращаются с тем, что не могут спать, не могут верить в будущее, с потерями, с желанием изменить картинку в жизни, — добавляет психолог Виктория Соловьева.

Чтобы собраться в кучу в трудные моменты, психолог советует прежде всего всегда заботиться о своем теле — хорошо питаться, заниматься спортом, высыпаться. Ведь во время стресса первым “сдает” именно тело. Не следует забывать и о водном балансе, ведь вода выводит кортизол из тела.

Также для поддержания своего состояния нужно общаться с родными и друзьями. Нужно иметь хотя бы одного близкого человека для общения. Во время общения мы помогаем друг другу.

Как избегать ссор в семье

Но общение с родными или близкими часто заканчивается ссорами — новыми или давно забытыми, которые набирают оборотов со временем. Во время войны ссоры могут возникать между самыми родными на фоне политических заявлений или разногласий.

Психолог советует выбирать для общения с семьей не триггерные темы, которые не смогут разозлить вас или вывести в конфронтацию.

Классный универсальный способ — делиться своими чувствами. Говорить о тревогах, о том, что нас волнует, и что нас увлекает. Жить в моменте. Делиться историями, которые радуют и вдохновляют.

Стоит говорить друг с другом о моментах, что важного произошло в вашей жизни, почему это произошло, что я почувствовал (-а) в этот момент. Это вещи, на которые мы можем влиять, в отличие от политической повестки дня.

Психолог делится, что раньше украинцы обращались к психологам, чтобы “полечить” детей. Часто такие родители возвращались, чтобы решать свои вопросы. Раньше украинцы приводили друг друга за руку к специалистам.

Но сейчас люди имеют большее понимание того, что им нужно. Приходят теперь вместе, потому что осознают, что это нужно обоим. Мужчины стали чаще инициировать походы к психологу.

Война обострила жизненные и бытовые проблемы, потому украинцы ищут выход у психологов. Чтобы налаживать родственные связи во время войны, следует искать то, что вас объединяет, что вдохновляет и нравится, проводить больше времени вместе, не забывать о ритуалах и традициях семьи, а также делиться мыслями, эмоциями и важными вещами.

Раньше мы рассказывали, как поддержать человека в горе.

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