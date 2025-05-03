Коли ти тримаєшся, а психіка — ні: що врятує емоційну рівновагу у родині

Повномасштабна війна вплинула на ментальне здоров’я кожного з нас — хотіли ми цього чи ні. Тепер багатьом відомі терміни панічна атака, ПТСР, гостра реакція на стрес, техніки самодопомоги та самозаспокоєння…

Хоча може здаватися, що за стільки років вибухів та трагедій, ми до всього звикли. Насправді наша психіка так не думає. Вона може “здавати” в неочікуваний момент і показувати, що насправді кожному з нас потрібна допомога.

Керівниця центру психічного здоров’я Національного Університету Києво-Могилянська Академія психологиня Вікторія Соловйова розповіла, що можна вважати ментальним здоров’ям, з якими скаргами найчастіше звертаються українці та як з ними ефективно боротись.

Хто такі ментально здорові люди

Вікторія ділиться, що ментально здорова людина — це та людина, яка турбується про себе, щоб допомагати іншим. Ментально здорові люди можуть відчувати себе наповненими, іноді вразливими, чутливими, однак з усвідомленням того, що потрібно дбати про себе щодня.

Розуміння того, що світ — важкий, однак я в цьому світі не просто так. Я тут, щоб прийти, зробити щось важливе для себе та близьких людей.

Ментальне здоров’я — про те, аби вчитися наповнювати себе, щоб могти наповнювати інших людей навколо себе. Коли людина вважає, що в неї все нормально і їй не потрібно змінюватися, немає куди зростати, це сигналізує про проблеми з ментальним здоров’ям.

Натомість готовність та відчуття зростання — про норму, здорове відчуття себе в цьому світі.

Українці стали менше боятися психологів

З початком повномасштабної війни все більше українців перестають боятися говорити про свої проблеми, наважуються звернутися до психолога. Психологиня вважає це комплексною історією, корисною з погляду і євроінтеграції також.

Ми все ж таки в Європу ідемо, це нормально для Європи. Зараз так багато складних ситуацій, що люди стали помічати, що з ними щось відбувається, що їх дуже турбує щось. Почали відчувати більшу тривогу, гірше спати…

На це впливають і розриви родин, і втрата близькості, конфлікти. Коли це стало помітно і для них самих, вони стали звертатися до психологів із симптомами.

Коли вони прибрали певні симптоми, наприклад, панічні атаки, помітили, поза ними є ще щось, над чим варто працювати і змінювати.

За словами психологині нині в Україні вже сформувалася когорта людей, які ходять до психологів не для лікування, а для підтримки свого здоров’я. Це здорова практика, адже ментальне здоров’я настільки ж важливе, як і фізичне.

Найчастіше українці звертаються до психологів з такими запитами:

стосунки вдома — діти та батьки, чоловіки з дружинами, брати та сестри;

стосунки на роботі;

особистісне зростання;

вибір тощо.

Зараз звертаються з тим, що не можуть спати, не можуть вірити у майбутнє, із втратами, з бажанням змінити картинку в житті, — додає психологиня Вікторія Соловйова.

Аби збирати себе докупи у важкі моменти, психологиня радить насамперед завжди дбати про своє тіло — харчуватися, займатися спортом, добре висипатися. Адже під час стресу першим “здає” саме тіло. Не слід забувати і про водний баланс, адже вода виводить кортизол з тіла.

Також для підтримки свого стану потрібно спілкуватися з рідними та друзями. Потрібно мати хоча б одну близьку людину для спілкування. Під час спілкування ми допомагаємо одне одному.

Як уникати сварок у родині

Та спілкування з рідними чи близькими часто закінчується сварками — новими чи давно забутими, які набирають обертів з часом. Під час війни сварки можуть виникати між найріднішими на тлі політичних заяв чи розбіжностей у поглядах.

Психологиня радить вибирати для спілкування з родиною не тригерні теми, які не зможуть вас розізлити чи вивести у конфронтацію.

Класний універсальний спосіб — ділитися своїми почуттями. Говорити про тривоги, про те, що нас хвилює, і що нас захоплює. Жити у моменті. Ділитися історіями, які радують і надихають.

Варто говорити одне з одним про моменти, що важливого сталося у вашому житті, чому це сталося, що я відчув (-ла) в цей момент. Це речі, на які ми можемо впливати, на відміну від політичного порядку денного.

Психологиня ділиться, що раніше українці зверталися до психологів, аби “полікувати” дітей. Часто такі батьки поверталися, щоб розв’язувати власні питання. Раніше українці приводили одне одного за руку до спеціалістів.

Та нині люди мають більше розуміння того, що їм потрібно. Приходять тепер разом, бо усвідомлюють, що це потрібно обом. Чоловіки стали частіше ініціювати походи до психолога.

Війна загострила життєві та побутові проблеми, тому українці шукають вихід у психологів. Аби налагоджувати родинні зв’язки під час війни слід шукати те, що вас об’єднує, що надихає і подобається, проводити більше часу разом, не забувати про ритуали та традиції сім’ї, а також ділитися думками, емоціями та важливими речима.

Раніше ми розповідали, як підтримати людину в горі.

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