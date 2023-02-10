Непростой, но важный путь — как избавиться от беспомощности и восстановить контроль над жизнью

Что такое беспомощность, мы все хорошо знаем. Каждый чувствовал ее на себе. Когда у тебя есть силы и возможность что-то делать, но ты чувствуешь, что не в состоянии действовать. Ни желания, ни мотивации, ни четкого понимания “зачем все это”, ни уверенности, что у тебя вообще что-нибудь получится.
В мирные времена такая глубокая растерянность из-за неудач на работе или в личной жизни, или из-за усталости, выгорания, разочарования и прочего в большинстве случаев проходила относительно быстро.
Стоило только хорошенько отдохнуть, поехать в путешествие, помедитировать, посоветоваться с психологом, наконец просто выспаться — и все вставало на свои места.
С войной в такое состояние мы впадаем чаще и на дольше. Психолог горячей линии благотворительного фонда Запорука, кандидат психологических наук Наталья Цымбалюк рассказала, как помочь себе и избавиться от ощущения беспомощности.
Сейчас даже при имеющейся возможности (живые, здоровые, в относительной безопасности) мы не действуем, потому что считаем, что ничего не сможем изменить. Близких не вернем, войну не остановим.
Когда у тебя разрушено все, что тебя согревало, вдохновляло, то ты будто зависаешь в воздухе. Прошлого нет, будущее — неизвестно. Настоящее — страшное, темное и болезненное.
Когда у тебя разрушено все, что тебя согревало, вдохновляло, то ты будто зависаешь в воздухе. Прошлого нет, будущее — неизвестно. Настоящее — страшное, темное и болезненное.
И эта тьма вокруг тебя такая гигантская, что ты себя чувствуешь, как насекомое, которое не сегодня-завтра эта тьма поглотит. Зачем же что-то делать? Какой в этом смысл?
А смысл очень простой. Жить ради себя и своих близких или даже во зло врагу, который очень хочет видеть тебя беспомощным(-ой), несчастным(-ой) и сломленным(-ой). Есть выбор: спасти себя или разрушить и порадовать его?
Ты скажешь: “Звучит хорошо, но как на практике? Где этот переключатель находится, чтобы снова настроиться на жизнь? От чего оттолкнуться, чтобы двигаться дальше? За что зацепиться?”
Ответ также простой и трудный одновременно. Волшебная кнопка находится в нас самих. Другой вопрос, способны ли мы сами его найти.
Если нет, то следует обратиться к тем, кто почти всю жизнь этим занимается. То есть к психологам, специалистам, которые немного лучше знают, где эти “переключатели” могут прятаться. И готовы сделать все, чтобы найти их вместе.
Да, мы не можем контролировать войну и ее последствия. Но в наших возможностях помешать ей попасть внутрь нас. Не дать разрушить ей еще и наш внутренний мир.
Да, мы не можем контролировать войну и ее последствия. Но в наших возможностях помешать ей попасть внутрь нас. Не дать разрушить ей еще и наш внутренний мир.
Вот несколько советов, вполне рабочих, которые могут посодействовать тому, чтобы справиться:
Береги себя в себе. Помни, что наша адаптивность, адекватность и гибкая саморегуляция (проще говоря — умение держать себя в руках и справляться) очень понадобятся для послевоенного развития. Достойный мотив, не правда ли?
Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами.
Физическая безопасность — наша базовая потребность. Но психологическая стабильность играет не меньшую роль.
Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает:
Обращаться можно с любой проблемой, в частности если:
Команда из 20 кризисных психологов гарантирует:
Рассказать о бесплатной психологической поддержке благотворительного фонда Запорука родным и близким, всем нуждающимся — уже помощь ближнему.
Каждый день мы едем по тернистой дороге войны, то поднимаясь вверх из-за гордости за свою страну, то опускаясь вниз от осознания преступлений оккупантов. Читай, что делать, когда руки опускаются.
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