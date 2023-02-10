Непростой, но важный путь — как избавиться от беспомощности и восстановить контроль над жизнью

Что такое беспомощность, мы все хорошо знаем. Каждый чувствовал ее на себе. Когда у тебя есть силы и возможность что-то делать, но ты чувствуешь, что не в состоянии действовать. Ни желания, ни мотивации, ни четкого понимания “зачем все это”, ни уверенности, что у тебя вообще что-нибудь получится.

В мирные времена такая глубокая растерянность из-за неудач на работе или в личной жизни, или из-за усталости, выгорания, разочарования и прочего в большинстве случаев проходила относительно быстро.

Стоило только хорошенько отдохнуть, поехать в путешествие, помедитировать, посоветоваться с психологом, наконец просто выспаться — и все вставало на свои места.

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С войной в такое состояние мы впадаем чаще и на дольше. Психолог горячей линии благотворительного фонда Запорука, кандидат психологических наук Наталья Цымбалюк рассказала, как помочь себе и избавиться от ощущения беспомощности.

Зачем действовать, если ничего нельзя изменить

Сейчас даже при имеющейся возможности (живые, здоровые, в относительной безопасности) мы не действуем, потому что считаем, что ничего не сможем изменить. Близких не вернем, войну не остановим.

Когда у тебя разрушено все, что тебя согревало, вдохновляло, то ты будто зависаешь в воздухе. Прошлого нет, будущее — неизвестно. Настоящее — страшное, темное и болезненное.

И эта тьма вокруг тебя такая гигантская, что ты себя чувствуешь, как насекомое, которое не сегодня-завтра эта тьма поглотит. Зачем же что-то делать? Какой в этом смысл?

А смысл очень простой. Жить ради себя и своих близких или даже во зло врагу, который очень хочет видеть тебя беспомощным(-ой), несчастным(-ой) и сломленным(-ой). Есть выбор: спасти себя или разрушить и порадовать его?

Ты скажешь: “Звучит хорошо, но как на практике? Где этот переключатель находится, чтобы снова настроиться на жизнь? От чего оттолкнуться, чтобы двигаться дальше? За что зацепиться?”

Ответ также простой и трудный одновременно. Волшебная кнопка находится в нас самих. Другой вопрос, способны ли мы сами его найти.

Если нет, то следует обратиться к тем, кто почти всю жизнь этим занимается. То есть к психологам, специалистам, которые немного лучше знают, где эти “переключатели” могут прятаться. И готовы сделать все, чтобы найти их вместе.

Да, мы не можем контролировать войну и ее последствия. Но в наших возможностях помешать ей попасть внутрь нас. Не дать разрушить ей еще и наш внутренний мир.

Как избавиться от ощущения беспомощности

Вот несколько советов, вполне рабочих, которые могут посодействовать тому, чтобы справиться:

Прими за аксиому то, что ни один человек не в состоянии контролировать все. Так что ты тоже. Поэтому определи зону контроля, с которой сможешь справиться. Даже если это твой быт: приготовление пищи, покупка продуктов, изучение нового места своего пребывания, поиск работы и т.д. Злость, которую ты чувствуешь, используй, как топливо для своего внутреннего огня. Она способна раздуть его до такой силы, которой хватит, чтобы сдвинуть тебя с места. А дальше подтянутся другие вещи. Любое действие является смертельным врагом беспомощности. Так что продолжай делать привычные, будничные дела. Рутина в таком случае — это спасение. Не требуй от себя слишком многого. “Ешь слона маленькими кусочками”. Обязательно отмечай свои успехи, даже если это обычная для тебя бывшего(-й) прогулка пешком в 10 000 шагов. Сегодня она для тебя более ценна. Возобновление контроля над своей жизнью как раз и заключается в упорядочении своего пространства через несложные ежедневные ритуалы. То, что с тобой происходит — это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Эта фраза является опорной и возвращает логическое объяснение тому, что происходит вокруг. Не стоит упрекать себя. Будь добрее к себе. Уважай свои переживания. Даже если считаешь, что справишься сам(-а), воспользуйся возможностью получить профессиональную помощь. Тем более, когда осознаешь, что не справляешься самостоятельно. Такая практика во всем цивилизованном мире считается проявлением ответственности и заботы о себе.

Береги себя в себе. Помни, что наша адаптивность, адекватность и гибкая саморегуляция (проще говоря — умение держать себя в руках и справляться) очень понадобятся для послевоенного развития. Достойный мотив, не правда ли?

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