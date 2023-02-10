Психологія

Непростий, але важливий шлях — як позбутись безпорадності та відновити контроль над життям

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 22:30
Непростий, але важливий шлях — як позбутись безпорадності та відновити контроль над життям
Фото: Pexels

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