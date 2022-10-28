Чтобы больше не чувствовать себя чужим(-ой). Как найти друзей за границей

Сейчас многие украинцы были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности. Несмотря на то, что там приветливо встречают украинцев и помогают, но все же есть ощущение, что ты чужой(-ая).

Многие дети пошли в школы и университеты за границей, им нужно быть в социуме. Чтобы находиться за границей было легче, стоит найти друзей. Психологический Центр ALTERA совместно с Pedan education разработали советы, как найти друзей за границей.

Прежде всего, нужно познакомиться с учебным сообществом, особенно с приезжими. Так можно вместе учить язык, город и страну, делиться своими трудностями.

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Волонтерство

Ты можешь присоединиться к волонтерскому движению, которое поддерживает украинцев. Так ты можешь помогать родной стране и найти круг одноязычной молодежи.

Интернет

Ты можешь использовать сайты знакомств, популярные в новой стране, особенно где обмениваются интересами и ищут друзей. Однако не забывай соблюдать правила безопасности.

Развлечения

Посещай мероприятия, организованные для украинцев. Главное — не стесняйся знакомиться с людьми. Помни: другим может быть тоже грустно и неловко. Сделав первый шаг, ты не только найдешь друга или подругу, но и станешь другом для кого-то.

Друзья из Украины

Помни, что ты всегда можешь поддерживать связь с друзьями из своей страны. Если кажется, что звонки забирают много времени, ты можешь объединить несколько дел — уборку и общение, например.

Досуг с друзьями должен быть интересным и веселым. Ранее мы рассказывали, в какие игры можно поиграть с друзьями.

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