Щоб більше не почуватися чужим(-ою). Як знайти друзів за кордоном

Зараз багато українців були вимушені виїхати за кордон у пошуках безпеки. Хоч там привітно зустрічають українців і допомагають, але все ж є відчуття, що ти чужий(-а).

Багато дітей пішли у школи та університети за кордоном, їм треба бути у соціумі. Щоб перебувати за кордоном було легше, варто знайти друзів. Психологічний Центр ALTERA разом із Pedan education розробили поради, як знайти друзів за кордоном.

Насамперед треба познайомитися з навчальною спільнотою, особливо з приїжджими. Так можна разом вивчати мову, місто та країну, ділитися своїми труднощами.

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Волонтерство

Ти можеш приєднатися до волонтерського руху, який підтримує українців. Так ти водночас допомагатимеш Батьківщині і знайдеш коло одномовної молоді.

Інтернет

Ти можеш використовувати сайти знайомств, які популярні в новій країні, особливо де обмінюються інтересами та шукають друзів. Проте не забувай дотримуватися правил безпеки.

Розваги

Відвідуй заходи, які проводяться для українців. Головне — не соромся знайомитися з людьми. Пам’ятай: іншим може бути теж так само сумно й ніяково. Зробивши перший крок, ти не лише знайдеш друга чи подругу, але й станеш другом для когось.

Друзі з України

Пам’ятай, що ти завжди можеш підтримувати зв’язок з друзями зі своєї країни. Якщо здається, що дзвінки забирають багато часу, можеш об’єднати кілька справ — прибирання і спілкування, наприклад.

Дозвілля з друзями має бути цікавим та веселим. Раніше ми розповідали, в які ігри можна пограти з друзями.

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