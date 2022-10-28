Психологія

Щоб більше не почуватися чужим(-ою). Як знайти друзів за кордоном

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 11:00
Як знайти друзів за кордоном — поради психолога
Фото: Pexels

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