В заботе о мире, ВСУ и Украине не упусти заботу о себе: как не сойти с ума во время войны

Смена времен года может многих радовать, но, в то же время, следует не забывать и о том, что каждый раз организм начинает снова адаптироваться. А отсюда и новые сложности в восприятии реальности.

Усложняет ситуацию как с физическим, так и с психическим здоровьем, конечно, полномасштабная война. Поэтому каждый день нуждается не только в донатах для ВСУ, но и в заботе для себя.

Военный психолог Андрей Козинчук в эфире телемарафона Єдині новини объяснил Вадиму Карпьяку, что не нужно просто ждать контрнаступления, а необходимо действовать и приближать победу. Таким образом, это станет первым шагом для поддержания своего ментального здоровья.

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Как поддержать собственное ментальное здоровье и не сойти с ума

Год, который мы прожили в условиях полномасштабной войны, заставил каждого человека адаптироваться. И на самом деле этот период как раз оптимален для всех, чтобы приспособиться к новым условиям.

Однако у нас появляются весенние особенности, связанные с гормональной перенастройкой организма и психики к новому периоду.

Каждый день напоминает о том, что мы должны научиться жить в условиях войны и не ждать внешних изменений, таких как, например, начало контрнаступления ВСУ. Этот фактор не зависит от гражданских, поэтому полагаться на него не стоит.

Однако можно сделать то, что зависит от любого человека. Это, прежде всего, забота о себе и своем здоровье. В весенний период многие страдают от авитаминоза, поэтому нужно добавить в рацион витамины. Также важно ежедневно бывать на свежем воздухе и по крайней мере 40 минут в день получать солнечный свет.

Это можно считать персональным контрнаступлением. Кроме того, важно делать то, что даст ощущение причастности к победе. Это могут быть уже традиционные донаты на ВСУ, которых не бывает много. Или можно приобщиться к волонтерским инициативам или социальной работе.

Если нет возможности все это делать, то можно заняться собственной семьей. Главное — чувствовать, что делаешь то, что от тебя зависит и может улучшить уровень жизни.

Нам очень нужно на что-то влиять. А если вы не можете на что-нибудь повлиять, то повлияйте на себя. Это очень важно.

Год полномасштабной войны прошел, сейчас мы готовимся к масштабным операциям. Но и в разных городах и селах должна быть подготовка к чему-нибудь новому.

Я вчера увидел едущие в поле трактора. И это на Востоке. Так что даже здесь, где продолжаются боевые действия, зарождается новая жизнь.

Также немаловажный фактор — не пытаться вернуть себе остроту ощущений, которые были по состоянию на начало полномасштабного вторжения. У некоторых может быть такое желание, поскольку могла появиться адреналиновая зависимость.

Вместо этого следует создавать изменения в собственной жизни и использовать энергию с пользой. К примеру, можно помогать другим. Таким образом, удастся проявить эмпатию, которую нельзя оставлять в себе. Даже если ты напишешь о своих соболезнованиях человеку, который потерял кого-то близкого, это будет хорошо.

Эмпатия и сострадание — очень плохи, когда остаются внутри. Их всегда нужно выводить наружу. Но не нытьем, а конкретными действиями.

Очень важно, чтобы не было блуждающей эмпатии. Необходимо остановить свое внимание на чем-нибудь одном, что ты можешь сделать. И даже если это будет маленькое дело, за него следует взяться, чтобы все равно творить положительные изменения.

Кроме того, поддержать свое ментальное здоровье можно благодарностью. Стоит только вспомнить, что ты имеешь в своей жизни.

Но самая большая проблема состоит в том, что мы не следим за своим ресурсом. Нам следует пополнять свою энергию.

В заботе о мире, ВСУ и Украине не упусти заботу о себе.

Каждый день планы украинцев могут меняться. Несмотря на это, нужно не отчаиваться и продолжать строить планы. Читай как помочь себе планировать во время войны.

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