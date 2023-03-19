Психология

В заботе о мире, ВСУ и Украине не упусти заботу о себе: как не сойти с ума во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 марта 2023, 15:00
як не збожеволіти під час війни
Фото: Pexels

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