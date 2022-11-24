Психология

Думаешь, невозможно? Простая и эффективная инструкция: как помочь себе планировать во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 ноября 2022, 20:00
Як та чому варто планувати життя під час війни — пояснюють психологині
Фото: Pexels

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