Думаешь, невозможно? Простая и эффективная инструкция: как помочь себе планировать во время войны

Щодня плани українців можуть змінюватися. Зранку ти спокійно робиш свої завдання та плануєш вечірній відпочинок. Проте після обіду сидиш вдома без води, тепла і в темряві.
Попри це, треба не впадати у відчай та продовжувати будувати плани. Психологині розповіли, чому варто позбуватися синдрому відкладеного життя та планувати під час війни.
Сімейна психологиня Христина Дацишин зазначає, що горизонт планувань звузився, але це не значить, що треба забороняти собі жити.
За її словами, варто планувати лише дві речі — жити щасливо та свій день.
— Перестань жити у себе в голові, де є концепції про те, що правильно, а що ні. Щоразу, коли виникає ця думка, роби у реальному житті з точністю до навпаки. Наприклад:
Христина наголошує, що зараз важливо везти щоденник вдячності. Для цього є проста інструкція.
Психологиня Оксана Ебмер наголошує, що треба прийняти дійсність та робити те, що давно хотів(-ла).
Вона підкреслює, що люди зараз втрачають дорогоцінний час на сумніви та роздуми. Треба брати й робити те, над чим колись замислювався(-лась). Наприклад, записатися на вокал, танці, сходити на майстер-клас із малювання — просто зроби це.
Зараз, як ніколи, треба цінувати кожну хвилину життя і планувати завтрашній день.
Зараз, як ніколи, треба цінувати кожну хвилину життя і планувати завтрашній день.
Пропусти ці слова через себе. Що відчуваєш? Вдячність? Напевно, так. Військові, хлопці й дівчата, — це наші герої. Вони роблять можливим наше життя, — наголошує Оксана.
Психотерапевтка Наталія Бабік виділила основні правила, як допомогти собі жити й планувати під час війни. Варто дотримуватися простих інструкцій:
Українці по-різному реагують на стрес, але треба вміти взяти себе в руки. Раніше ми розповідали, що робити, якщо мучить безсоння, ступор та панічні атаки.
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