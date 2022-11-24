Думаешь, невозможно? Простая и эффективная инструкция: как помочь себе планировать во время войны

Щодня плани українців можуть змінюватися. Зранку ти спокійно робиш свої завдання та плануєш вечірній відпочинок. Проте після обіду сидиш вдома без води, тепла і в темряві.

Попри це, треба не впадати у відчай та продовжувати будувати плани. Психологині розповіли, чому варто позбуватися синдрому відкладеного життя та планувати під час війни.

Чому треба планувати життя під час війни

Сімейна психологиня Христина Дацишин зазначає, що горизонт планувань звузився, але це не значить, що треба забороняти собі жити.

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За її словами, варто планувати лише дві речі — жити щасливо та свій день.

— Перестань жити у себе в голові, де є концепції про те, що правильно, а що ні. Щоразу, коли виникає ця думка, роби у реальному житті з точністю до навпаки. Наприклад:

засмутився(-лась) — знайди спосіб радіти;

немає сил — зроби зарядку;

нічого не хочеться — візьми ручку та напиши 500 бажань.

Як вести щоденник вдячності

Христина наголошує, що зараз важливо везти щоденник вдячності. Для цього є проста інструкція.

Завжди намагайся шукати щось хороше, що з тобою відбувається, і будь вдячним(-ою) за це. Візьми собі за правило насолоджуватися тим, чого раніше не помічав(-ла). Будь готовим(-ою) вислухати й пізнати себе та записувати свою вдячність у щоденник. Його можна вести будь-коли протягом дня, але ідеально робити це вранці. Увечері перед сном записуй у щоденник десять подяк за те, що відбулося протягом дня.

Психологиня Оксана Ебмер наголошує, що треба прийняти дійсність та робити те, що давно хотів(-ла).

Вона підкреслює, що люди зараз втрачають дорогоцінний час на сумніви та роздуми. Треба брати й робити те, над чим колись замислювався(-лась). Наприклад, записатися на вокал, танці, сходити на майстер-клас із малювання — просто зроби це.

Зараз, як ніколи, треба цінувати кожну хвилину життя і планувати завтрашній день.

Пропусти ці слова через себе. Що відчуваєш? Вдячність? Напевно, так. Військові, хлопці й дівчата, — це наші герої. Вони роблять можливим наше життя, — наголошує Оксана.

Як допомогти собі планувати під час війни

Психотерапевтка Наталія Бабік виділила основні правила, як допомогти собі жити й планувати під час війни. Варто дотримуватися простих інструкцій:

Більше спи, якщо маєш таку можливість. Займайся фізичною активністю, але не перенавантажуй свій організм. Май плани на щоденну рутинність. Виділяй час для улюбленої справи, яка робила тебе щасливим(-ою) до війни. Займайся самонавчанням. Обговорюй страхи та тривогу з однодумцями й друзями. Переживай ситуації в міру їх настання. Не накручуй себе. Накручувати — це жити в тривозі, яка призводить до погіршення самопочуття. Борись з інформаційною залежністю. Пам’ятай — війна закінчиться! Згадай наших прабабусь та бабусь, прадідів та дідів. Вони вижили й дали життя нам.

Українці по-різному реагують на стрес, але треба вміти взяти себе в руки. Раніше ми розповідали, що робити, якщо мучить безсоння, ступор та панічні атаки.

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