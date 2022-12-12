Чтобы не травмировать страшными событиями: как говорить с ребенком о ранении близких и поддержать его

Если кто-то из родных или близких получил ранения на войне, у ребенка возникает много тревоги, переживаний и вопросов. Умалчивать и не рассказывать ничего — не выход, так съедят домыслы. Как поддержать ребенка, если его родные получили ранения во время войны, — читай в материале.

Как поддержать ребенка, если его родные получили ранения во время войны

Специалисты Центра здоровья и развития Круг семьи поделились советами, как поддержать ребенка, если его родные пострадали от войны. Они помогут родителям правильно объяснить, обсудить и помочь ребенку справиться со сложной ситуацией.

В первую очередь необходимо сказать ребенку правду без недоговорок, искажения и сокрытия информации. Обсудите вместе, что произошло и как.

Ищи слова, чтобы объяснить прогноз по дальнейшему лечению. Даже если ситуация непредсказуема, ребенку будет гораздо легче, если этот путь он пройдет не один.

Привлеки его к заботе о пострадавшем(-ей). Таким образом ребенок сможет проявить свои чувства и заботу. Подготовь ребенка морально к походу в больницу и объясни после, если у него остались вопросы.

Заботу можно проявить звонками, рисунками, посещением в больнице. С любовью любые раны заживают быстрее. Но перед тем, как ребенок встретится с раненым(-ой), объясни, что он может увидеть.

Раны бывают “невидимыми”. Объясни это ребенку. Ведь пережитое проявляется в эмоциях, а ребенок может почувствовать, что родной человек будто изменился. Поэтому в доступный для ребенка способ нужно рассказать о такой вероятности.

Помоги адаптироваться к изменениям. Жизнь семьи после ранения родного человека может очень сильно измениться, но ребенок не должен чувствовать, что о нем забыли.

Искать поддержку можно у родных и друзей, в школе и садике.

Идите вперед с надеждой и светом любви. Когда ночь темнее, звезды самые ясные. Они показывают нам дорогу и дают надежду. Во время трудностей замечай добро, любовь, отвагу наших защитников, единство. Выбирай путь любви — к детям, себе, семье. Ведь вместе легче преодолевать любые испытания.

Ранее мы рассказывали, почему человеческая психика привыкла к войне и нормально ли это.

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