Психология

Чтобы не травмировать страшными событиями: как говорить с ребенком о ранении близких и поддержать его

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 декабря 2022, 08:00
Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранень під час війни
Фото: Pexels

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