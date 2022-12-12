Чтобы не травмировать страшными событиями: как говорить с ребенком о ранении близких и поддержать его

Если кто-то из родных или близких получил ранения на войне, у ребенка возникает много тревоги, переживаний и вопросов. Умалчивать и не рассказывать ничего — не выход, так съедят домыслы. Как поддержать ребенка, если его родные получили ранения во время войны, — читай в материале.
Специалисты Центра здоровья и развития Круг семьи поделились советами, как поддержать ребенка, если его родные пострадали от войны. Они помогут родителям правильно объяснить, обсудить и помочь ребенку справиться со сложной ситуацией.
Ищи слова, чтобы объяснить прогноз по дальнейшему лечению. Даже если ситуация непредсказуема, ребенку будет гораздо легче, если этот путь он пройдет не один.
Ищи слова, чтобы объяснить прогноз по дальнейшему лечению. Даже если ситуация непредсказуема, ребенку будет гораздо легче, если этот путь он пройдет не один.
Заботу можно проявить звонками, рисунками, посещением в больнице. С любовью любые раны заживают быстрее. Но перед тем, как ребенок встретится с раненым(-ой), объясни, что он может увидеть.
Заботу можно проявить звонками, рисунками, посещением в больнице. С любовью любые раны заживают быстрее. Но перед тем, как ребенок встретится с раненым(-ой), объясни, что он может увидеть.
Искать поддержку можно у родных и друзей, в школе и садике.
Искать поддержку можно у родных и друзей, в школе и садике.
Ранее мы рассказывали, почему человеческая психика привыкла к войне и нормально ли это.
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