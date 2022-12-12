Щоб не травмувати страшними подіями: як говорити з дитиною про поранення близьких та підтримати її

Якщо хтось із рідних чи близьких отримав поранення під час війни, в дитини виникає багато тривоги, переживань і запитань. Замовчувати і не розповідати нічого — не вихід, адже так з’їдять домисли. Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранень під час війни, — читай у матеріалі.

Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранень під час війни

Фахівці Центру здоров’я та розвитку Коло сім’ї поділились порадами, як підтримати дитину, якщо її рідні постраждали від війни. Вони допоможуть батькам правильно пояснити, обговорити і допомогти дитині впоратися зі складною ситуацією.

Найперше, що необхідно зробити, сказати дитині правду без недомовок, перекручування та приховування. Обговоріть разом, що відбулося і як.

Шукай слова, щоб пояснити прогноз щодо подальшого перебігу лікування. Навіть якщо ситуація непередбачувана, дитині буде набагато легше, якщо цей шлях вона пройде не сама.

Залучи її до піклування про постраждалого(-у). Так дитина зможе проявити свої почуття і турботу. Підготуй дитину морально до походу в лікарню та поясни після, якщо в неї залишились питання.

Турботу можна проявити дзвінками, малюнками, відвідуванням у лікарні. З любов’ю будь-які рани загоюються швидше. Але перед тим, як дитина зустрінеться з пораненим(-ою), поясни, що вона може побачити.

Рани бувають “невидимі”. Поясни це дитині. Адже пережите проявляється в емоціях, а дитина може відчути, що рідна людина ніби змінилась. Тому в доступний для дитини спосіб потрібно розповісти про таку ймовірність.

Допоможи адаптуватися до змін. Життя родини після поранення рідної людини може дуже сильно змінитись, але дитина не має відчувати, що про неї забули.

Шукати підтримки можна в рідних та друзів, школі й садку.

Ідіть вперед з надією та світлом любові. Коли ніч найтемніша, зорі є найяснішими. Вони показують нам дорогу і дають надію. Під час труднощів помічай добро, любов, відвагу наших захисників, єдність. Вибирай шлях любові — до дітей, себе, родини. Адже разом легше долати будь-які випробування.

Раніше ми розповідали, чому людська психіка звикла до війни і чи нормально це.

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