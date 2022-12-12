Щоб не травмувати страшними подіями: як говорити з дитиною про поранення близьких та підтримати її

Якщо хтось із рідних чи близьких отримав поранення під час війни, в дитини виникає багато тривоги, переживань і запитань. Замовчувати і не розповідати нічого — не вихід, адже так з’їдять домисли. Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранень під час війни, — читай у матеріалі.
Фахівці Центру здоров’я та розвитку Коло сім’ї поділились порадами, як підтримати дитину, якщо її рідні постраждали від війни. Вони допоможуть батькам правильно пояснити, обговорити і допомогти дитині впоратися зі складною ситуацією.
Шукай слова, щоб пояснити прогноз щодо подальшого перебігу лікування. Навіть якщо ситуація непередбачувана, дитині буде набагато легше, якщо цей шлях вона пройде не сама.
Шукай слова, щоб пояснити прогноз щодо подальшого перебігу лікування. Навіть якщо ситуація непередбачувана, дитині буде набагато легше, якщо цей шлях вона пройде не сама.
Турботу можна проявити дзвінками, малюнками, відвідуванням у лікарні. З любов’ю будь-які рани загоюються швидше. Але перед тим, як дитина зустрінеться з пораненим(-ою), поясни, що вона може побачити.
Турботу можна проявити дзвінками, малюнками, відвідуванням у лікарні. З любов’ю будь-які рани загоюються швидше. Але перед тим, як дитина зустрінеться з пораненим(-ою), поясни, що вона може побачити.
Шукати підтримки можна в рідних та друзів, школі й садку.
Шукати підтримки можна в рідних та друзів, школі й садку.
Раніше ми розповідали, чому людська психіка звикла до війни і чи нормально це.
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