Психологія

Щоб не травмувати страшними подіями: як говорити з дитиною про поранення близьких та підтримати її

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 08:00
Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранень під час війни
Фото: Pexels

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