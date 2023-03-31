Прошлое не вернешь, но способ отпустить есть! Как прекратить сожалеть об ошибках

Жизнь невозможна без ошибок, поэтому каждый мечтал о машине времени, которая бы помогла их исправить. Но поскольку путешествия пока недоступны, остается мучить себя воспоминаниями и придумывать варианты другого развития событий.

Эти мысли о неприятной ситуации могут заставать тебя врасплох в любое время, что мешает полноценно жить. Ведь часто воспоминания сопровождаются деструктивными эмоциями: унынием, раскаянием, агрессивностью и стыдом.

Сожалея о чем-то, мы часто заставляем себя испытывать реальный стресс. Поэтому психолог Татьяна Декал рассказала изданию Ukr Media, что поможет избавиться от этого чувства или хотя бы обуздать его.

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Методы самопомощи: используй, когда сожалеешь об ошибках

Есть несколько методов, которые помогут тебе расслабиться, отпустить прошлое и быть собой, хотя и с неидеальным прошлым.

Покажи свои эмоции

Первый метод состоит в том, чтобы дать выход накопившимся эмоциям по поводу неприятной ситуации. Сделать это можно старым добрым, а главное действенным методом — словами через рот.

Психолог рекомендует проговорить ситуацию, заставляющую тебя возвращаться в прошлое снова и снова. Иногда достаточно просто извиниться за поступок, о котором сожалеешь.

Если такой возможности нет, запиши эмоции на бумаге, объясни себе, в чем причина сожаления. После этого можно даже провести символический ритуал — сжечь этот клочок бумаги или порвать, чтобы отпустить произошедшее.

Проведи четкую границу

Вместо того чтобы постоянно возвращаться в прошлое и терзать себя вопросами: что я мог/могла сделать, или сценариями, где ты действуешь или говоришь иначе, спроси себя: что я способен(-на) сделать сейчас?

Объясни себе, что ты сегодня и ты в прошлом — разные люди. Несколько лет назад у тебя могло быть меньше жизненного опыта, ты по-другому оценивал(-а) ситуацию или же не имел(-а) возможности реагировать иначе, — говорит Татьяна.

Сейчас ничего подобного ты не допустишь в своей жизни. Проведи четкую границу между собой в прошлом и сейчас — это поможет оставить ошибки позади.

Рефрейминг или переосмысленное восприятие

Заключительный метод — переосмысление ситуации. Психологи рассказывает, что существуют разные способы перепрограммировать свое восприятие. Часто они просто необходимы, чтобы побороть чувство сострадания.

Среди них — выгодное сравнение и переосмысление причинно-следственных связей. Татьяна Декал привела пример этого метода:

Выгодное сравнение: год назад я не смог(-ла) поступить в вуз, но сейчас у меня более выгодная позиция, ведь я уже знаю, как будет проходить экзамен.

год назад я не смог(-ла) поступить в вуз, но сейчас у меня более выгодная позиция, ведь я уже знаю, как будет проходить экзамен. Переосмысление причинно-следственных связей: год назад меня уволили с работы, но это позволило мне больше времени уделить себе.

Каждый должен пройти через свои болезненные уроки от школы жизни, она всегда имеет индивидуальную программу ошибок. Но прошлого, к сожалению, не вернешь. Помни, что у тебя всегда есть сейчас и завтра, чтобы сделать иначе.

Часто чувство вины, сожаления и печали из-за определенной ситуации может выбить из привычного ритма жизни и вогнать в апатию. А продолжительное чувство печали является признаком депрессии.

Мы подготовили для тебя онлайн тест, который поможет тебе понять свое состояние и проверить, есть ли у тебя депрессия.

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