Прошлое не вернешь, но способ отпустить есть! Как прекратить сожалеть об ошибках

Жизнь невозможна без ошибок, поэтому каждый мечтал о машине времени, которая бы помогла их исправить. Но поскольку путешествия пока недоступны, остается мучить себя воспоминаниями и придумывать варианты другого развития событий.
Эти мысли о неприятной ситуации могут заставать тебя врасплох в любое время, что мешает полноценно жить. Ведь часто воспоминания сопровождаются деструктивными эмоциями: унынием, раскаянием, агрессивностью и стыдом.
Сожалея о чем-то, мы часто заставляем себя испытывать реальный стресс. Поэтому психолог Татьяна Декал рассказала изданию Ukr Media, что поможет избавиться от этого чувства или хотя бы обуздать его.
Есть несколько методов, которые помогут тебе расслабиться, отпустить прошлое и быть собой, хотя и с неидеальным прошлым.
Первый метод состоит в том, чтобы дать выход накопившимся эмоциям по поводу неприятной ситуации. Сделать это можно старым добрым, а главное действенным методом — словами через рот.
Психолог рекомендует проговорить ситуацию, заставляющую тебя возвращаться в прошлое снова и снова. Иногда достаточно просто извиниться за поступок, о котором сожалеешь.
Если такой возможности нет, запиши эмоции на бумаге, объясни себе, в чем причина сожаления. После этого можно даже провести символический ритуал — сжечь этот клочок бумаги или порвать, чтобы отпустить произошедшее.
Вместо того чтобы постоянно возвращаться в прошлое и терзать себя вопросами: что я мог/могла сделать, или сценариями, где ты действуешь или говоришь иначе, спроси себя: что я способен(-на) сделать сейчас?
Объясни себе, что ты сегодня и ты в прошлом — разные люди. Несколько лет назад у тебя могло быть меньше жизненного опыта, ты по-другому оценивал(-а) ситуацию или же не имел(-а) возможности реагировать иначе, — говорит Татьяна.
Объясни себе, что ты сегодня и ты в прошлом — разные люди. Несколько лет назад у тебя могло быть меньше жизненного опыта, ты по-другому оценивал(-а) ситуацию или же не имел(-а) возможности реагировать иначе, — говорит Татьяна.
Сейчас ничего подобного ты не допустишь в своей жизни. Проведи четкую границу между собой в прошлом и сейчас — это поможет оставить ошибки позади.
Заключительный метод — переосмысление ситуации. Психологи рассказывает, что существуют разные способы перепрограммировать свое восприятие. Часто они просто необходимы, чтобы побороть чувство сострадания.
Среди них — выгодное сравнение и переосмысление причинно-следственных связей. Татьяна Декал привела пример этого метода:
Каждый должен пройти через свои болезненные уроки от школы жизни, она всегда имеет индивидуальную программу ошибок. Но прошлого, к сожалению, не вернешь. Помни, что у тебя всегда есть сейчас и завтра, чтобы сделать иначе.
Часто чувство вины, сожаления и печали из-за определенной ситуации может выбить из привычного ритма жизни и вогнать в апатию. А продолжительное чувство печали является признаком депрессии.
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