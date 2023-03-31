Минуле не повернеш, але спосіб відпустити є! Як припинити шкодувати про помилки

Життя неможливе без помилок, тож, певно, кожен мріяв про машину часу, яка б допомогла їх виправити. Та оскільки подорожі в часі поки що недоступні, залишається мучити себе спогадами й придумувати варіанти іншого розвитку подій.

Ці думки про неприємну ситуацію можуть заставати зненацька в будь-який час, що заважає повноцінно жити. Часто спогади супроводжуються деструктивними емоціями: смутком, каяттям, агресивністю і соромом.

Жалкуючи про щось, ми часто змушуємо себе переживати стрес. Тож психологиня Тетяна Декал розповіла виданню Ukr Media, що допоможе позбутися цього почуття або хоча б приборкати його.

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Методи самодопомоги: використовуй, коли шкодуєш про помилки

Існує кілька методів, які допоможуть тобі розслабитися, відпустити минуле та бути собою, хоч і з неідеальним минулим.

Покажи свої емоції

Перший метод полягає у тому, щоб дати вихід емоціям, які накопичилися з приводу неприємної ситуації. Зробити це можна старим добрим, а головне дієвим методом — словами через рот.

Психологиня рекомендує проговорити ситуацію, яка змушує повертатися в минуле знову і знову. Іноді досить просто попросити вибачення за вчинок, про який шкодуєш.

Коли такої можливості немає, запиши емоції на папері, поясни собі, в чому причина жалю. Після цього можна навіть провести символічний ритуал — спалити цей клаптик паперу або порвати, щоб відпустити те, що сталося.

Проведи чітку межу

Замість того щоб постійно повертатися в минуле та мучити себе запитаннями: що я міг/могла зробити, чи сценаріями, де ти дієш чи розмовляєш інакше, запитай себе: що я здатен(-на) зробити зараз?

Поясни собі, що ти сьогодні й ти у минулому — різні люди. Кілька років тому у тебе могло бути менше життєвого досвіду, ти по-іншому оцінював(-ла) ситуацію або ж не мав(-ла) змоги реагувати інакше, — каже Тетяна.

Зараз же нічого подібного ти не допустиш у своєму житті. Тож проведи чітку межу між собою в минулому і зараз — це допоможе залишити помилки позаду.

Рефреймінг або переосмислене сприйняття

Останній метод — переосмислення ситуації. Психологиня розповідає, що існують різні способи перепрограмувати своє сприйняття. Часто вони просто необхідні, щоб побороти почуття жалю.

Серед них — вигідне порівняння та переосмислення причинно-наслідкових зв’язків. Тетяна Декал навела приклад цього методу:

Вигідне порівняння: рік тому я не зміг/змогла вступити до вишу, але зараз у мене більш вигідна позиція, адже я вже знаю, як відбуватиметься іспит.

рік тому я не зміг/змогла вступити до вишу, але зараз у мене більш вигідна позиція, адже я вже знаю, як відбуватиметься іспит. Переосмислення причинно-наслідкових зв’язків: рік тому мене звільнили з роботи, але це дало мені можливість більше часу приділити собі.

Кожен має пройти через свої болісні уроки від школи життя, вона завжди має індивідуальну програму помилок. Минулого, на жаль, не повернеш, але у тебе завжди є зараз і завтра, щоб зробити інакше.

Часто почуття провини, жалю та смутку через певну ситуацію може вибити зі звичного ритму життя та увігнати в апатію. А тривале почуття смутку є ознакою депресії.

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