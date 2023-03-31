Минуле не повернеш, але спосіб відпустити є! Як припинити шкодувати про помилки

Життя неможливе без помилок, тож, певно, кожен мріяв про машину часу, яка б допомогла їх виправити. Та оскільки подорожі в часі поки що недоступні, залишається мучити себе спогадами й придумувати варіанти іншого розвитку подій.
Ці думки про неприємну ситуацію можуть заставати зненацька в будь-який час, що заважає повноцінно жити. Часто спогади супроводжуються деструктивними емоціями: смутком, каяттям, агресивністю і соромом.
Жалкуючи про щось, ми часто змушуємо себе переживати стрес. Тож психологиня Тетяна Декал розповіла виданню Ukr Media, що допоможе позбутися цього почуття або хоча б приборкати його.
Існує кілька методів, які допоможуть тобі розслабитися, відпустити минуле та бути собою, хоч і з неідеальним минулим.
Перший метод полягає у тому, щоб дати вихід емоціям, які накопичилися з приводу неприємної ситуації. Зробити це можна старим добрим, а головне дієвим методом — словами через рот.
Психологиня рекомендує проговорити ситуацію, яка змушує повертатися в минуле знову і знову. Іноді досить просто попросити вибачення за вчинок, про який шкодуєш.
Коли такої можливості немає, запиши емоції на папері, поясни собі, в чому причина жалю. Після цього можна навіть провести символічний ритуал — спалити цей клаптик паперу або порвати, щоб відпустити те, що сталося.
Замість того щоб постійно повертатися в минуле та мучити себе запитаннями: що я міг/могла зробити, чи сценаріями, де ти дієш чи розмовляєш інакше, запитай себе: що я здатен(-на) зробити зараз?
Поясни собі, що ти сьогодні й ти у минулому — різні люди. Кілька років тому у тебе могло бути менше життєвого досвіду, ти по-іншому оцінював(-ла) ситуацію або ж не мав(-ла) змоги реагувати інакше, — каже Тетяна.
Поясни собі, що ти сьогодні й ти у минулому — різні люди. Кілька років тому у тебе могло бути менше життєвого досвіду, ти по-іншому оцінював(-ла) ситуацію або ж не мав(-ла) змоги реагувати інакше, — каже Тетяна.
Зараз же нічого подібного ти не допустиш у своєму житті. Тож проведи чітку межу між собою в минулому і зараз — це допоможе залишити помилки позаду.
Останній метод — переосмислення ситуації. Психологиня розповідає, що існують різні способи перепрограмувати своє сприйняття. Часто вони просто необхідні, щоб побороти почуття жалю.
Серед них — вигідне порівняння та переосмислення причинно-наслідкових зв’язків. Тетяна Декал навела приклад цього методу:
Кожен має пройти через свої болісні уроки від школи життя, вона завжди має індивідуальну програму помилок. Минулого, на жаль, не повернеш, але у тебе завжди є зараз і завтра, щоб зробити інакше.
Часто почуття провини, жалю та смутку через певну ситуацію може вибити зі звичного ритму життя та увігнати в апатію. А тривале почуття смутку є ознакою депресії.
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