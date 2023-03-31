Психологія

Минуле не повернеш, але спосіб відпустити є! Як припинити шкодувати про помилки

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Березня 2023, 21:00
шкодуєш про помилки
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Оріхів зараз
Щойно навіжених загарбників відженуть — місто оживе! Як виживає майже знищений Оріхів
Лариса Борисенко
Медики не давали жодних шансів! Кінологиня і її вівчарка підірвались на розтяжці й дивом вижили
настільні ігри для компанії
Не знаєш, як провести час із друзями? Тримай три гри, які зроблять ваш вечір незабутнім
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вправи, які допоможуть подолати стрес – поради психологині
Розслабитися будь-якими методами — три вправи, які допоможуть подолати стан гострого стресу
Стосунки в парі
Інь та Ян: як гендерні стереотипи впливають на стосунки у парі
емоційні гойдалки
Захитує на емоційних гойдалках? Хто тебе гойдає та як це зупинити
Як презентувати себе на співбесіді та отримати роботу
Розслабся та не бійся бути собою — як розкритись на співбесіді та отримати роботу мрії

Відео
0:03:31
Оріхів зараз

Щойно навіжених загарбників відженуть — місто оживе! Як виживає майже знищений Оріхів
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали жодних шансів! Кінологиня і її вівчарка підірвались на розтяжці й дивом вижили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Роздавав харчі місцевим та партизанив — як грузин-підприємець пережив окупацію Бучі
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Інтенсивність боїв дуже висока — артилеристи під Бахмутом показали свою роботу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Ми розуміли відповідальність, яка лежить на нас — військовий про звільнення Ірпеня від росіян
0:03:54
Минуле не повернеш, але спосіб відпустити є! Як припинити шкодувати про помилки
Хоробрість — це про небайдужість: як поліцейський врятував маму з дитиною з перекинутого авто
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Унікальна технологія протезування тепер в Україні! Австралійський лікар навчає львівських колег
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Наступ росіян на п’яти напрямках та оборона Бахмута: карта бойових дій в Україні 31 березня в режимі онлайн
0:04:11
Микола Могилевський: історія про евакуацію людей з гарячих точок
Усіма правдами й неправдами вже десять місяців евакуює людей з гарячих точок! Історія 24-річного волонтера
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакують речі й на батьківщину? Що відбувається у Києво-Печерській лаврі, з якої має з’їхати УПЦ МП
Більше відео
Який штраф за неявку у військкомат
Читати далі
Адміністративна відповідальність: який штраф за неявку у військкомат після отримання повістки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь