Три відтінки депресії: пройди тест та дізнайся більше про свій внутрішній стан

Війна похитнула психічне здоров’я багатьох українців. Читаючи новини, люди одразу втрачають настрій, сили та бажання хоч щось робити. Апатія та постійні емоційні гойдалки можуть призвести до більш серйозних станів, наприклад, депресії.
Не ігноруй свій внутрішній стан, зроби перший крок до розв’язання проблеми — пройди тест за шкалою депресії Бека (Beck Depression Inventory). Її у 1961 році створив разом з колегами американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсільванського університету Аарон Темкін Бек. Тест складається із 21 пунктів.
Проте варто пам’ятати, що тест не ставить точні діагнози, а лише показує необхідність звернення до лікаря.
Отримати психологічну травму можна не лише за безпосередньої участі в екстремальних подіях, а й навіть від перегляду страшних фото та відео. Читай усе про синдром свідка: чому з’являється, ознаки та як побороти.