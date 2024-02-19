Самое важное — дать понять, как жить дальше… Как изменилась работа психологов с началом полномасштабной войны

Начало полномасштабной войны кардинально изменило условия работы для многих профессий, в том числе и для психологов. Война требует от них не только применения уже известных методик, но и быстрой адаптации к новым реалиям, нахождения и внедрения новых подходов в работе с пациентами.

Одной из таких специалистов, которая столкнулась с проблемами оказания помощи военным, что нуждались в этом стала практический психолог Больницы Мечникова Лилия Дегтярева. Подробнее о том, как работать психологу с военными с началом полномасштабной войны она рассказала в издании УП. Життя.

Начало полномасштабной войны для психолога

До начала марта 2022 года женщина считала себя обычным клиническим психологом. Однако, вспоминает Лилия, что получив звонок от главного врача и с просьбой посетить реанимацию, где ей нужно было поддержать молодых ребят с ампутированными конечностями, девушка поняла, что ничего не знает о людях.

Лилия отмечает, что сейчас она работает не только с военными, но и с их семьями.

— Опыт, который я от них получила, дал мне гораздо больше, чем академические знания, приобретенные в университете, — говорит психолог.

Также она рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются ее пациенты: травмы у военных нередко сопровождаются акубаротравмами или контузиями. Вследствие этого мозг человека повреждается.

— Люди начинают остро реагировать на те проблемы, которые раньше вообще могли их не беспокоить.

До 24 февраля 2022 года Лилии было достаточно ее знаний, которые она получила в университете. Она могла оказать психологическую помощь пациентам и клиентам. Однако с началом широкомасштабной войны психолог поняла, что все ее знания не действуют в работе с военными вообще.

Они нуждаются в разговорах, не отягощенных профессиональной терминологией. Самое важное для них — понять, как жить дальше.

Вызовы в работе с военными

Дегтярева выделяет два основных вызова в работе с военными: отсутствие поддержки со стороны общества и проблемы в семейных отношениях.

Она отмечает, что многие военные чувствуют себя брошенными на произвол судьбы со своими бюрократическими и финансовыми проблемами, что воспринимается ими как “оскорбление” со стороны государства.

— К примеру, в первые месяцы полномасштабной войны они отмечали, что носить военную форму — это честь для них. Также в то время чувствовался и отклик общества. Сейчас же этой обратной связи нет.

Семейные пары также нередко распадаются. И женщины военных со временем могут расставаться с ними, в том числе и после ранений. Это приводит к тому, что травмированные военные, оставшиеся без любимого человека прибегают к алкоголю и психотропным веществам, — отмечает психолог.

Читать по теме В чем нуждаются родные военных во время войны — объяснение психолога о вызовах и решениях проблем Как живется семьям военных и в какой поддержке они нуждаются во время войны.

Как работать психологу с военными

Лилия делится своим методом помощи военнослужащим. По ее словам, как бы это страшно не звучало, но помогает манипуляция. То есть в процессе работы психолог направляет внимание пациентов на что-то другое.

— Когда военный начинает открываться в разговорах со мной, мы вместе находим плюсы в его ситуации. Начинаем в деталях проговаривать преимущества.

Дегтярева рассказывает о важности находить плюсы в ситуациях, которые кажутся безвыходными, и они вместе вспоминают о мечтах своих пациентов и их планах.

К примеру, если военного бросила жена, то они сосредотачиваются на том, какие мечты были у него в прошлом. И уже с этого психолог раскручивает разговор. То есть, если для реализации мечты нужны деньги — они строят план как их заработать.

— Подсознательно эти разговоры вызывают у человека образы и положительные мысли, вытесняя негативные.

Ранее мы рассказывали, как начать строить планы несмотря на войну.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.