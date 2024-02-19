Психологія

Найважливіше — дати зрозуміти, як жити далі… Як змінилася робота психологів з початком повномасштабної війни

Діана Просяник, редакторка сайту 19 Лютого 2024, 08:00
як працювати психологу з військовими
Фото: Pexels, Генеральний штаб ЗСУ

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Найважливіше — дати зрозуміти, як жити далі… Як змінилася робота психологів з початком повномасштабної війни
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