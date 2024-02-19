Найважливіше — дати зрозуміти, як жити далі… Як змінилася робота психологів з початком повномасштабної війни

Початок повномасштабної війни кардинально змінив умови роботи для багатьох професій, зокрема й для психологів. Війна вимагає від них не лише застосування вже відомих методик, але й швидкого адаптування до нових реалій, знаходження та впровадження нових підходів у роботі з пацієнтами.

Однією з таких спеціалістів, яка зіткнулася з проблемами надання допомоги військовим, що потребували цього, стала практична психологиня Лікарні Мечникова Лілія Дегтярьова. Детальніше про те, як працювати психологу з військовими з початком повномасштабної війни, вона розповіла у виданні УП. Життя.

Початок повномасштабної війни для психологині

До початку березня 2022 року жінка вважала себе звичайним клінічним психологом. Однак, згадує Лілія, що отримавши дзвінок від головного лікаря із проханням відвідати реанімацію, де їй потрібно було підтримати молодих хлопців з ампутованими кінцівками, дівчина зрозуміла, що нічого не знає про людей.

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Лілія зазначає, що нині вона працює не тільки з військовими, але й з їхніми родинами.

— Досвід, який я від них отримала, дав мені набагато більше, ніж академічні знання, набуті в університеті, — каже психологиня.

Також вона розповідає про труднощі, з якими стикаються її пацієнти: травми у військових нерідко супроводжуються акубаротравмами чи контузіями. Внаслідок цього мозок людини пошкоджується.

— Люди починають гостро реагувати на ті проблеми, які раніше взагалі могли їх не турбувати.

До 24 лютого 2022 року Лілії було достатньо її знань, які вона здобула в університеті. Вона могла надати психологічну допомогу пацієнтам та клієнтам. Однак з початком широкомасштабної війни психологиня зрозуміла, що усі її знання не діють у роботі з військовими взагалі.

Вони потребують розмов, що не обтяжені фаховою термінологією. Найважливіше для них — зрозуміти, як жити далі.

Виклики у роботі з військовими

Дегтярьова виділяє два основні виклики у роботі з військовими: відсутність підтримки з боку суспільства і проблеми в сімейних відносинах.

Вона зазначає, що багато військових відчувають себе залишеними напризволяще зі своїми бюрократичними й фінансовими проблемами, що сприймається ними як “образа” з боку держави.

— Приміром, у перші місяці повномасштабної війни вони зазначали, що носити військову форму — це честь для них. Також у той час відчувався й відгук суспільства. Нині ж цього зворотного зв’язку немає.

Сімейні пари також нерідко розпадаються. І жінки військових з часом можуть розлучатися з ними, зокрема й після поранень. Це призводить до того, що травмовані військові, що залишилися без коханої людини, вдаються до алкоголю та психотропних речовин, — зазначає психологиня.

Як працювати психологу з військовими

Лілія ділиться своїм методом допомоги військовослужбовцям. За її словами, як би це страшно не звучало, але допомагає маніпуляція. Тобто у процесі роботи психологиня спрямовує увагу пацієнтів на щось інше.

— Коли військовий починає відкриватися у розмовах зі мною, ми разом знаходимо плюси в його ситуації. Починаємо в деталях проговорювати переваги.

Дегтярьова розповідає про важливість знаходити плюси у ситуаціях, які здаються безвихідними, і вони разом згадують про мрії своїх пацієнтів та їхні плани.

Приміром, якщо військового кинула дружина, то вони зосереджуються на тому, які мрії були у нього в минулому. І вже з цього психологиня розкручує розмову. Тобто, якщо для реалізації мрії потрібні гроші — вони будують план, як їх заробити.

— Підсвідомо ці розмови викликають у людини образи та позитивні думки, витісняючи негативні.

Раніше ми розповідали, як почати будувати плани попри війну.

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