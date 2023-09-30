Чого потребують рідні військових під час війни — пояснення психологині викликів та розв’язань проблем

Повномасштабна війна в Україні породила ще чимало тіньових проблем, про які ми зараз навіть не здогадуємося. Психологічне здоров’я нації, демографічна криза — це не все, над чим нам доведеться працювати.

Разом з тим, навіть зараз проблеми іншої частини суспільства залишаються невидимими. Йдеться про коханих та сім’ї захисників, які щодня живуть на два світи — цивільний та військовий.

Ми не задумуємося над тим, яким важливим та цінним ресурсом є рідні військових, які щодня підтримують наших воїнів. Водночас їхні власні переживання часто залишаються поза суспільною увагою. Про те, якої допомоги потребують близькі наших військових, в інтерв’ю Буквам розповіла психологиня мобільного офісу Ветеран Хаб, травматерапевтка Тетяна Ціленко.

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За словами психологині, кожна людина по-різному переживає адаптацію до постійного страху та стресу.

— Кожен переживає це по-своєму і потребує свого часу і темпу. В цей час важливо концентруватися на рутинних справах, адже такі дії стабільні та повторювані, вони дають відчуття безпеки. Варто дбати про себе на різних рівнях: фізичному, емоційному, соціальному.

В цей період головне — концентруватись на моментах, тут і зараз.

Інша проблема, яка виникає в родині військових: страх, що бойовий досвід назавжди змінить близьку людину, а підтримка сім’ї буде недостатньою чи незрозумілою.

— Бойовий досвід, звісно, змінює людей. Військові починають сприймати світ як чорно-білий. Адже там, на передовій, було так. Там є свої та чужі, ти будеш жити, або загинеш. Все зрозуміло. І це кардинально відрізняється від життя в тилу, — пояснює Тетяна Ціленко.

Також вона додає, що саме таке розцінювання речей може впливати й на стосунки з рідними, адже військові можуть сприймати буденні речі як щось дріб’язкове. Може проявлятися знецінення того, чим зараз живе родина чи інші люди.

— Своєю чергою, дівчата/дружини, які чекають коханих, мають підтримати, розрадити, допомогти, адже вони бачать і відчувають, через що проходять їхні близькі на фронті. Ці всі стани легше проживаються, коли є взаємопідтримка. Коли обоє розуміють, що їхній половинці важко.

Чому жінки ставлять своє життя на паузу

Часто можна почути чи побачити, як жінки військових “живуть лише десять днів із можливих 365 у році”. Все тому, що військові мають саме десять днів на відпочинок за рік, тож їхні кохані неначе ставлять своє життя на паузу на весь інший час.

— У багатьох дівчат/жінок дійсно є відчуття життя на паузі. Він поруч — ми живемо своє нормальне життя, його немає — я не живу, а чекаю. Тут можливі різні аспекти сприйняття реальності. Хтось не прийняв ситуацію і відмовляється жити в нових реаліях. Хтось настільки злився зі своїм партнером, що не бачить я, а лише — ми.

Дехто просто не дає собі дозволу на життя без нього. Чи збережеться це надалі — ні. Як показує реальність — при поверненні чоловіка додому життя продовжується.

Існує також й проблема, що жінок чоловіків-військових неначе не помічають. Адже нині є лише військові та цивільні. Але кохані військових — не відносяться до жодної із цих груп.

— Якщо ти зустрічаєш свою знайому, в якої близька людина — на фронті, запитай про цю людину. І запитай у знайомої, як почувається вона.

Варто пам’ятати, що на різних етапах життя ми живемо в різному темпі. І щоразу цей темп вимагає нашої енергії. Якщо витрати енергії будуть більшими, аніж їхнє поновлення — можуть з’явитися певні хвороби, порушення сну, зміни настрою тощо.

Тож дбати про себе варто вже сьогодні. Як це правильно робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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