Не могу уснуть наедине: почему расставание влияет на твой сон

Расставание с партнером — это всегда эмоциональное испытание, которое часто сопровождается не только душевной болью, но и физическими проявлениями, в частности проблемами со сном.

По данным специалистов, острая бессонница после разрыва отношений — довольно распространённое явление, и большинство взрослых испытывают его временно. Однако если не работать с этой проблемой, она может затянуться и перейти в хроническую форму. Об этом пишет The Washington Post.

Почему расставание влияет на твой сон

Нейробиологи объясняют этот феномен тем, что наш мозг формирует устойчивые ассоциации между определёнными ритуалами и окружением. Присутствие любимого человека в постели, общие вечерние привычки и разговоры становятся сигналами ко сну. Когда эти элементы исчезают, мозг теряет привычный триггер, что приводит к нарушению сна.

Кроме того, расставание — это сильный стресс, а стрессовые мысли и переживания, которые днём притупляются суетой, ночью усиливаются.

К счастью, есть эффективные стратегии, которые помогают наладить сон и вернуть спокойствие. По словам Маргарет Блаттнер, невролога из Гарвардской медицинской школы, ключевым моментом является адаптация к новой обстановке и создание новых, положительных ассоциаций.

Первый шаг — изменить физическое пространство для сна. Чтобы отделить спальню от воспоминаний о прошлых отношениях, можно переставить кровать, сменить постельное бельё или даже временно перебраться в другую комнату. Эти небольшие перемены помогают мозгу перенастроиться и воспринимать место для сна по-новому.

Второй важный момент — создание новых успокаивающих ритуалов перед сном. Отсутствие партнера освобождает время для новых привычек: медитация, легкая растяжка, чтение или прослушивание спокойного подкаста. Такие действия помогают успокоить ум и сформировать положительные ассоциации со сном, что особенно важно для восстановления.

Третий шаг — найти полезное отвлечение. Ночью, когда мысли о расставании могут быть особенно навязчивыми, стоит сосредоточиться на чём-то другом, например, слушать аудиокнигу или подкаст. Важно, чтобы выбранный контент был достаточно интересным, чтобы удерживать внимание, но не настолько захватывающим, чтобы мешать заснуть.

Специалисты призывают относиться к трудностям со сном как к временной, нормальной реакции организма на перемены. Не стоит паниковать из-за бессонных ночей — это может только усилить стресс. Если проблемы со сном сохраняются, мешают дневной активности и становятся привычными, это сигнал обратиться к врачу или терапевту за профессиональной помощью.

