Ссорами здесь не поможешь — как сохранить дружбу на расстоянии во время войны

Украинцы столкнулись со многими вызовами с начала полномасштабного вторжения. Одним из них была поддержка коммуникации с родными и друзьями, ведь многие уехали за границу.
Поддерживать связь сложно из-за перебоев со светом и связью в Украине, но не стоит забывать друзей.
Психологический Центр ALTERA совместно с Pedan education разработали советы, как сохранить дружбу на расстоянии.
Прежде всего, нужно создать групповой чат, в котором будут все друзья. В таких беседах постоянная динамика, особенно если у друзей есть общие интересы. Общение в таких чатах имеет больше шансов не прерываться.
Следует поддерживать обыденное общение, рассказывайте друг другу о ежедневных делах, отправляйте фото, интересуйтесь новостями.
Эти мелочи способны создать ощущение прежней физической близости.
Эти мелочи способны создать ощущение прежней физической близости.
Видео дает ощущение максимального присутствия. Можно немного покреативить и организовать виртуальный ужин. Также можно общаться на прогулке или в кафе. Можно вместе учить иностранные языки и даже тренироваться в онлайн-группе.
Есть даже специальные сервисы, где можно вместе смотреть фильмы, сериалы или представления.
Для настоящей дружбы не важно, кто первым выходит на контакт. Если ты пишешь или звонишь чаще, это не значит, что ты не нужен(-а) другу. У него (нее) может быть сложный период или какие-то проблемы, о которых он (она) не решается рассказать, или просто устал(-а).
Маленькие сюрпризы всегда поднимают настроение. Закажи цветы на день рождения, сделай видеооткрытку, подборку фотографий, где вы вместе, и отправь другу или подруге.
Если ты можешь забыть о какой-нибудь важной дате, то социальные сети могут тебе об этом напомнить. Не забудь поздравить друга или подругу, отправь открытку или позвони по телефону. Старайтесь понимать друг друга и меньше ссориться, ведь обиды не помогают укреплению дружбы.
Многие украинцы присоединились к волонтерскому движению или пошли на фронт. Наверняка у каждого может быть друг (подруга) или родственник в армии. Ранее мы рассказывали, как общаться с военными, чтобы не сделать им больно.
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