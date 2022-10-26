Психология

Ссорами здесь не поможешь — как сохранить дружбу на расстоянии во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 октября 2022, 18:00
Як зберегти дружбу на відстані під час війни — поради психолога
Фото: Pexels

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