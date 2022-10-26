Ссорами здесь не поможешь — как сохранить дружбу на расстоянии во время войны

Украинцы столкнулись со многими вызовами с начала полномасштабного вторжения. Одним из них была поддержка коммуникации с родными и друзьями, ведь многие уехали за границу.

Поддерживать связь сложно из-за перебоев со светом и связью в Украине, но не стоит забывать друзей.

Психологический Центр ALTERA совместно с Pedan education разработали советы, как сохранить дружбу на расстоянии.

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Групповые чаты

Прежде всего, нужно создать групповой чат, в котором будут все друзья. В таких беседах постоянная динамика, особенно если у друзей есть общие интересы. Общение в таких чатах имеет больше шансов не прерываться.

Следует поддерживать обыденное общение, рассказывайте друг другу о ежедневных делах, отправляйте фото, интересуйтесь новостями.

Эти мелочи способны создать ощущение прежней физической близости.

Видеозвонки

Видео дает ощущение максимального присутствия. Можно немного покреативить и организовать виртуальный ужин. Также можно общаться на прогулке или в кафе. Можно вместе учить иностранные языки и даже тренироваться в онлайн-группе.

Есть даже специальные сервисы, где можно вместе смотреть фильмы, сериалы или представления.

Не бойся писать первым(-ой)

Для настоящей дружбы не важно, кто первым выходит на контакт. Если ты пишешь или звонишь чаще, это не значит, что ты не нужен(-а) другу. У него (нее) может быть сложный период или какие-то проблемы, о которых он (она) не решается рассказать, или просто устал(-а).

Сюрпризы

Маленькие сюрпризы всегда поднимают настроение. Закажи цветы на день рождения, сделай видеооткрытку, подборку фотографий, где вы вместе, и отправь другу или подруге.

Помни о важных датах

Если ты можешь забыть о какой-нибудь важной дате, то социальные сети могут тебе об этом напомнить. Не забудь поздравить друга или подругу, отправь открытку или позвони по телефону. Старайтесь понимать друг друга и меньше ссориться, ведь обиды не помогают укреплению дружбы.

Многие украинцы присоединились к волонтерскому движению или пошли на фронт. Наверняка у каждого может быть друг (подруга) или родственник в армии. Ранее мы рассказывали, как общаться с военными, чтобы не сделать им больно.

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