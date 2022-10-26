Психологія

Сварками тут не допоможеш — як зберегти дружбу на відстані під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 18:00
Як зберегти дружбу на відстані під час війни — поради психолога
Фото: Pexels

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