Сварками тут не допоможеш — як зберегти дружбу на відстані під час війни

Українці зіткнулися з багатьма викликами з початку повномасштабного вторгнення. Одним із них була підтримка комунікації з рідними та друзями, адже багато з них виїхали за кордон.

Підтримувати зв’язок складно через перебої зі світлом та зв’язком в Україні, але не варто забувати друзів.

Психологічний Центр ALTERA разом з Pedan education розробили поради, як зберегти дружбу на відстані.

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Групові чати

Насамперед треба створити груповий чат, у якому будуть усі друзі. У таких бесідах постійна динаміка, особливо якщо друзі мають спільні інтереси. Спілкування у таких чатах має більше шансів бути безперервним.

Варто підтримувати буденне спілкування, розповідайте одне одному про щоденні справи, надсилайте фото, цікавтеся новинами.

Ці дрібнички здатні створити відчуття колишньої фізичної близькості.

Відеодзвінки

Відео дає відчуття максимальної присутності. Можна трішки покреативити й організувати віртуальну вечерю. Також можна спілкуватися на прогулянці або в кафе, разом вивчати іноземні мови та навіть тренуватися в онлайн-групі.

Є навіть спеціальні сервіси, де можна разом дивитися фільми, серіали чи вистави.

Не бійся писати першим(-ою)

Для справжньої дружби неважливо, хто першим виходить на контакт. Якщо ти пишеш або телефонуєш частіше, це не означає, що ти не потрібен(-а) другові. У нього (неї) може бути складний період або якісь проблеми, про які він (вона) не наважується розповісти, або ж просто втомився(-лась).

Сюрпризи

Маленькі сюрпризи завжди поліпшують настрій. Замов квіти на день народження, зроби відеолистівку, підбірку світлин, де ви разом, та відправ другу чи подрузі.

Пам’ятай про важливі дати

Якщо ти можеш забути про якусь важливу дату, то соціальні мережі можуть тобі про це нагадати. Не забудь привітати друга чи подругу, відправ листівку чи зателефонуй. Намагайтеся розуміти одне одного і менше сваритися, адже образи не допомагають зміцненню дружби.

Багато українців долучилися до волонтерського руху чи пішли на фронт. Напевно, у кожного може бути друг (подруга) або родич в армії. Раніше ми розповідали, як спілкуватися з військовими, щоб не зробити їм боляче.

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