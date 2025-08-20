Обучение труднее тревог: молодежь демонстрирует высокий уровень стресса в Украине

Вопрос психического здоровья остается одним из приоритетных для украинцев. Все мы почувствовали, насколько ухудшилось наше эмоциональное и моральное состояние за время вторжения.

В связи с этим государство провело исследование состояния психического здоровья украинцев по состоянию на данный момент. Результатами в эфире телемарафона поделилась руководитель координационного центра по психическому здоровью Кабинета Министров Украины и глава общественного объединения Безбар’єрність Оксана Збитнева.

Какой уровень стресса у украинцев, и кто из нас наиболее устойчив

В исследовании, проведенном совместно с ЮНИСЕФ, приняли участие 12 тысяч респондентов, в том числе дети и подростки.

— Что интересно, мы исследовали новый показатель — уровень адаптивности. То есть, не только уровень стресса, а с корреляцией на показатели устойчивости и выводили показатель адаптивности.

Результаты свидетельствуют, что 47% украинцев сегодня имеют высокий уровень стресса. Но при этом 73% имеют хороший показатель адаптивности.

— То есть, они научились жить в этой новой реальности, выполнять свои ежедневные задачи, ходить на работу. При этом семьи, у которых есть дети, имеют более высокий показатель адаптивности. И самые высокие показатели мы видим в категории родителей 35-45 лет.

Как объясняет Оксана, из-за того, что они заботятся о детях, им легче перефокусировать свое внимание на другие потребности.

В то же время наиболее уязвимыми являются дети, подростки и молодежь. 46% из них отмечают, что экзамены, нагрузки в школе или в университете являются более высоким стресс-фактором, чем тревоги или ракетные обстрелы.

— Дети воспринимают войну и все, что связано с ней как норму. И это очень тревожно. И еще одна группа, которая имеет очень высокий показатель стресса и низкий показатель устойчивости — это женщины, которые ожидают (военных — ред.). Это жены, партнерши, мамы и сестры.

По мнению исследователей, общество достаточно недооценивает эту целевую группу. Их роль часто не признается должным образом. Эти женщины замыкаются в себе. Лишь 14% из них готовы говорить, что их беспокоит.

— Они каждый день переживают за своих мужей, партнеров, сыновей. Переживают из-за того, что изменились роли в семье и нагрузка возросла. Теперь женщина должна выполнять и мужскую, и женскую работу. Они переживают за будущее детей, а им еще не хватает поддержки от общества.

Как общество могло бы поддержать семьи военных

Оксана Збитнева замечает, что даже хорошее слово — это очень много. Иногда можно помочь в элементарных вещах: в сопровождении к вокзалу с чемоданами и детьми, поддержкой в хозяйстве и т.д.

— Эти женщины настолько сосредоточены на том, чтоб вся их энергия шла на обслуживание переживания, что у них сужается весь спектр эмоций. Опасность в том, что женщины часто не различают эмоции своих детей. А ребенок, отец которого служит, также имеет свои ежедневные переживания.

В этих условиях важно не потерять эмпатию к людям, замечать и чувствовать друг друга.

— И здесь важно всем учиться уважению любого опыта и не давать оценку.

Во время войны нам не до радости. Но важно чувствовать счастье даже в самые темные дни. Мы говорили с психологами, как преодолеть страх счастья во время боевых действий.

