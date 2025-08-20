Для тебе Психологія

Навчання важче за тривоги: молодь демонструє найвищий рівень стресу в Україні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Серпня 2025, 11:00
Навчання важче за тривоги: молодь демонструє найвищий рівень стресу в Україні
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь