Ненавидеть врага, но быть цивилизованными: советы психотерапевта, которые помогут не сойти с ума во время войны

За прошедшие несколько месяцев украинцы успели изучить не только разнообразные названия военного вооружения, но и почувствовать на себе немало проблем с психикой, таких как ПТСР, флешбеки или синдром свидетеля.

Кто-то пытается жить, несмотря на все препятствия. Однако психотерапевт и психиатр Спартак Суббота рассказывает, что избегание разговоров о травматическом опыте никак не поможет избавиться от его влияния.

Психотерапевт объясняет, что случаи, когда мы становимся свидетелем или участником травмирующих событий, или даже просто читаем о них в новостях, могут приносить немалый вред нашей психике.

Очень больно понимать – то, что происходит с нами, это на самом деле, а не какой-то фильм. Это реальная травматическая основа для людей, находящихся как на территории Украины, так и за ее пределами.

Поэтому Спартак Суббота дал несколько действенных советов, которые помогут предотвратить или решить проблемы с имеющимся травматическим опытом и не сойти с ума во время войны.

Как предотвратить или избавиться от последствий травматического опыта

Прежде всего, нужно попытаться предотвратить возникновение травматического опыта. Если, например, тревожные состояния появляются после просмотра определенных новостей, тогда стоит попробовать их не смотреть.

Так Спартак Суббота говорит, что избегает просмотра видео, где сняты пытки или что-то подобное, поскольку знает свою реакцию на это, и она точно не принесет пользы.

Однако если такой опыт уже состоялся, тогда важно его проговорить. В противном случае сама психика будет постоянно возвращаться к воспоминаниям и прокручивать их раз за разом. Таким образом, она пытается найти выход из ситуации, причинившей ей травмы, но на самом деле будет держать организм постоянно в стрессе.

Таким образом, стресс будет накапливаться, и может возникнуть новая травма для психики. Поэтому лучше после пережитого проговорить все, что произошло.

Еще одним действенным шагом на пути к исцелению станет помощь другим находящимся рядом людям. Такие действия тоже оказывают положительное влияние на психику человека, приносят дополнительную мотивацию и вводят его в ресурсное состояние.

Если хочется жестоко отомстить врагу

Мы имеем право ненавидеть, но не должны мстить таким примитивным путем.

Спартак Суббота уверяет, что расплата за совершенные преступления придет к виновникам. Однако она не должна быть осуществлена теми же варварскими методами, какими действовал враг, поскольку это опускает наше сознание до его уровня.

Поэтому важно помнить, что мы будем получать помощь до тех пор, пока будем оставаться человечными и цивилизованными.

Однако иногда травматические события могут оказать значительно большее влияние на психику. Читай подробно о посттравматическом расстройстве, как оно возникает и как его лечить.

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