Психология

Ненавидеть врага, но быть цивилизованными: советы психотерапевта, которые помогут не сойти с ума во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 августа 2022, 14:00
Як не збожеволіти під час війни
Фото: Pexels

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