Ненавидіти ворога, але бути цивілізованими: поради психотерапевта, що допоможуть не збожеволіти під час війни

За минулих кілька місяців українці встигли вивчити не лише різноманітні назви військового озброєння, але й відчути на собі чимало проблем з психікою, таких як ПТСР, флешбеки чи синдром свідка.

Хтось намагається жити попри всі перешкоди. Однак психотерапевт та психіатр Спартак Суббота розповідає, що уникання розмов про травматичний досвід, ніяк не допоможе позбутись його впливу.

Психотерапевт пояснює, що випадки, коли ми стаємо свідком чи учасником травмуючих подій, або ж навіть просто читаємо про них у новинах, можуть приносити чималу шкоду нашій психіці.

Дуже боляче розуміти – те, що відбувається з нами, є насправді, це не якийсь фільм. Це реальна травматична основа для людей, які знаходяться як на території України, так і за її межами.

Тому Спартак Суббота дав кілька дієвих порад, що допоможуть запобігти або ж розв’язати проблеми з наявним травматичним досвідом та не збожеволіти під час війни.

Як запобігти чи позбутись наслідків травматичного досвіду

Насамперед потрібно спробувати запобігти виникненню травматичного досвіду. Якщо, наприклад, тривожні стани з’являються саме після перегляду певних новин, тоді варто спробувати їх не дивитись.

Так Спартак Суббота говорить, що уникає перегляду відео, де зафільмовані катування чи щось подібне, оскільки знає свою реакцію на це, і вона точно не принесе користі.

Однак, якщо такий досвід вже відбувся, тоді важливо його проговорити. У зворотньому випадку, сама психіка буде постійно повертатись до спогадів та прокручувати їх раз-поза-раз. Таким чином, вона намагається знайти вихід із ситуації, яка завдала їй травми, але насправді буде тримати організм постійно в стресі.

Таким чином стрес буде накопичуватись, та може виникнути нова травма для психіки. Тому найкраще після пережитого проговорити усе, що відбулось.

Ще одним дієвим кроком на шляху до зцілення стане допомога іншим людям, які знаходяться поряд. Такі дії теж мають позитивний вплив на психіку людини, приносять додаткову мотивацію та вводять людину в ресурсний стан.

Якщо хочеться жорстоко помститись ворогу

Ми маємо право ненавидіти, але не маємо мстити таким примітивним шляхом.

Спартак Суббота запевняє, що розплата за скоєні злочини прийде до винуватців. Однак вона не має бути здійснена тими ж варварськими методами, якими діяв ворог, оскільки це спускає нашу свідомість до його рівня.

Тому важливо пам’ятати, що ми будемо отримувати допомогу доти, доки будемо залишатись людяними та цивілізованими.

Однак іноді травматичні події можуть мати значно більший вплив на психіку. Читай детально про посттравматичний розлад, як він виникає та як його лікувати.

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