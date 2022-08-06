Психологія

Ненавидіти ворога, але бути цивілізованими: поради психотерапевта, що допоможуть не збожеволіти під час війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Серпня 2022, 14:00
Як не збожеволіти під час війни
Фото: Pexels

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