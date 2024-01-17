Нервный срыв: что это такое, как его обнаружить и вовремя себе помочь

Жизнь не всегда бывает беззаботной и веселой. Иногда нам приходиться иметь дело со стрессом, ответственностью и постоянным напряжением.

В продолжительной перспективе это может превратиться в нервный срыв. После этого ты можешь перестать понимать, как дальше функционировать, как продолжать жить той обычной жизнью, которая была до срыва.

Но понимаешь ли ты значение этого понятия, знаешь ли, как вовремя обнаружить такое состояние и помочь себе? Об этом рассказала психолог Елена Архипова.

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Что такое нервный срыв на самом деле

Официального понятия нервный срыв не существует. Чаще всего оно используется обычными людьми, описывающими свое плохое и напряженное состояние.

На первый взгляд нервный срыв возникает совершенно внезапно. На самом же деле вызвавшие его проблемы могли длиться годами, — рассказывает психолог.

Ты можешь ощущать следующие проявления нервного срыва:

подавленное настроение;

экстремальные перепады настроения;

чрезмерное беспокойство;

тревога, которую нельзя ничем объяснить;

проблемы с концентрацией внимания, принятием решений и выполнением задач;

социальная изоляция;

проблемы со сном;

изменения аппетита или веса в любую сторону;

усталость и вялость;

проблемы с ЖКТ;

потливость;

дрожь;

учащенное сердцебиение;

головокружение;

истерики.

Когда и почему возникает нервный срыв

Это все заставит тебя испытывать сильные переживания, постоянный стресс, чувство подавленности — это главные спутники нервного срыва.

Однако все эти проявления ты испытаешь не сразу. Может пройти несколько месяцев или даже лет жизни в нездоровых отношениях или бесчеловечных условиях, прежде чем нервная система даст тебе громкий сигнал.

При такой жизни естественным ответом организма на стресс будет интенсивная реакция, приводящая к нарушениям ясного мышления, потере эмоционального контроля, а иногда и проблем с физическим здоровьем.

Нервный срыв также может появиться в ответ на твое неумение справляться со стрессом, — отмечает Елена Архипова.

Например, переедание, алкоголизм, бегство из реальности в сериал или игру, быстрая смена партнеров и отношений — это все не решает проблем, а дает деструктивную иллюзию облегчения.

При таких действиях ты не выпускаешь стресс, а просто откладываешь его подальше. Рано или поздно он накопится до такой степени, что ящик, в который ты его складываешь, разорвет от перенапряжения. В результате ты получишь нервный срыв.

К чему приводит нервный срыв

Если ты чувствуешь себя именно так, пришло время о себе позаботиться, ведь обычно состояние нервного срыва это только начало.

Он является основой для развития одного из следующих психических заболеваний: депрессия, тревожное расстройство, ПТСР.

Чтобы выявить истинную причину, поставить диагноз и выйти из этого состояния, тебе нужно обратиться за помощью к специалисту, психологу.

Тем временем война все еще продолжается. Если твоего эмоционального ресурса уже не хватает на ее реалии: постоянные отключения света и атаки врага, то читай наш материал, как избежать ощущения изнеможения и эмоционального выгорания.

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