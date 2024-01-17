Психология

Нервный срыв: что это такое, как его обнаружить и вовремя себе помочь

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 января 2024, 16:20
нервовий зрив
Фото: Pexels

Больше новостей
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
когда день сына
День сына в Украине: когда отмечают и поздравления
Чому люди зраджують
Изменить могут каждому — психолог назвала причины
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Чому люди зраджують
Изменить могут каждому — психолог назвала причины
Нервный срыв: что это такое, как его обнаружить и вовремя себе помочь
Какую температуру нужно сбивать у взрослых и детей
як кинути пити
Как бросить пить за пять простых шагов: советы ученых
Почему слезятся глаза
Почему слезятся глаза: рассказываем о возможных причинах

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:40
Українських полонених судитимуть у Ростові за сфабрикованими справами
Пишут о грусти и боли. Украинских гражданских пленных будут судить в Ростове — что известно
0:05:47
Во время реабилитации научился управлять FPV-дроном - история Евгения Назаренко
Научился управлять FPV-дроном после ампутации руки. История военного Евгения Назаренко
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 16 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:20
Нервный срыв: что это такое, как его обнаружить и вовремя себе помочь
Ограничения должны быть установлены, но при одном условии: какие права человека могут быть нарушены во время войны
0:12:18
На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США
Вымести с неба российские МиГи и Су. Пилот F-16 о преимуществах и возможностях этих самолетов
0:09:53
Львов будет давать 50 тысяч гривен за контракты с ВСУ - что известно
Львов будет давать по 50 тыс. за контракт с войском! Что известно об инициативе и когда присоединятся другие города
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.01.2024 онлайн
Карта боевых действий 15 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:57
Степові вовки: історії бійців стрілецького батальйону біля Синьківки
Вернулись из Европы, чтобы воевать в Украине: истории Степових вовків, уничтожающих врага возле Синьковки
Больше видео
дефицит элетроэнергии
Читать дальше
Режим экономии: в Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию
В Украине впервые применили ПВО FrankenSAM: что известно
Читать дальше
Украина впервые применила самодельную ПВО FrankenSAM, произведенную вместе с США — что известно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь