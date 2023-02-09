Лениться можно и детям, и женщинам, и мужчинам. Почему же социум тогда так давит?

Тебе, наверное, тоже знакомо ощущение нежелания заниматься делами, отсутствие мотивации и необъяснимой усталости. Речь идет о лени. Лень — это сигнал твоего организма о недостатке мотивации.

Психоаналитик проекта Психологическая поддержка Ольга Корбут рассказала, как победить лень и надо ли вообще это делать.

Почему когда твой организм должен делать что-то важное и чрезвычайно срочное, он просто дает заднюю? Здесь речь идет не о распущенности, особенно когда лень является точечными проявлениями.

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Ты не должен(-на) вставать с первыми петухами, завтракать, заправлять постель. Далеко не всем нравится так начинать утро.

Но если родители замечали, что ребенок без особого желания делает все эти утренние ритуалы, его называли ленивым, — рассказывает психоаналитик.

Какие последствия?

Ты ленивый(-ая) — ярлык, который цепляется с детства, и надолго

И как только мы отказываемся от очередной затеи или идеи друзей, то снова слышим голос в голове, который говорит: “Ленивый(-ая), безответственный(-ая) неудачник(-ца), надо вставать!”

В результате человек встает и начинает не жить, а мучиться. И даже если не встает, то чувство вины не заставит себя ждать.

К обвинениям в лени впоследствии присоединяется социум

Общество постоянно требует от человека быть активным, жизнерадостным и успевать все и даже больше. Ты чувствуешь, что не имеешь права в свой выходной пролежать в постели за любимым сериалом. И все из-за давления социума.

Но на самом деле лениться — можно, и это нормально в любом возрасте. И мужчинам, и женщинам, и детям.

А еще можно не хотеть чего-то, можно говорить “нет” и даже плакать. Быть разным — можно, — объясняет психоаналитик.

Корбут добавляет: важно не забывать быть собой, чувствовать себя и понимать свои желания.

И помни, стоит научиться отделять “я должен” от “я хочу”.

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