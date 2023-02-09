Лінуватися можна і дітям, і жінкам, і чоловікам. Чому ж соціум тоді так тисне?

Тобі, мабуть, теж знайоме відчуття небажання займатися справами, відсутності мотивації та незрозумілої втоми. Йдеться про лінощі. Лінь — це сигнал організму про нестачу мотивації.

Психоаналітикиня проекту Психологічна підтримка Ольга Корбут розповіла, як перемогти лінощі та чи треба взагалі це робити.

Чому коли твій організм має робити щось важливе і термінове, він просто дає задню? Лінощі — це не про розбещеність, особливо коли вони є точковими проявами. Ти не мусиш вставати з першими півнями, снідати, застеляти ліжко. Далеко не всім подобається так починати ранок.

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Та якщо батьки помічали, що дитина без особливого бажання робить усі ці ранкові ритуали, її називали лінивою, — розповідає психоаналітикиня.

Які наслідки?

Ти лінивий(-а) — ярлик, що чіпляється з дитинства, і надовго

І щойно ми відмовляємося від чергової витівки чи ідеї друзів, то знову чуємо голос у голові, який каже: “Лінивий(-а), невідповідальний невдаха, треба вставати!”

Як наслідок, людина встає та починає не жити, а мучитися. І навіть якщо не встає, то почуття провини не забариться.

До звинувачень у ліні згодом долучається соціум

Суспільство постійно вимагає від людини бути активною, життєрадісною та встигати все і навіть більше. Ти відчуваєш, що не маєш права у свій вихідний пролежати у ліжку за улюбленим серіалом. І все через тиск соціуму.

Але насправді лінуватися можна, і це нормально у будь-якому віці. І чоловікам, і жінкам, і дітям.

А ще можна не хотіти чогось. Можна говорити “ні” та навіть плакати. Бути різним(-ою) — можна, — пояснює психоаналітикиня.

Корбут додає: важливо не забувати бути собою, відчувати себе та розуміти свої бажання.

Та пам’ятай, варто навчитися відокремлювати “я мушу” від “я хочу”.

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