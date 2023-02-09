Психологія

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09 Лютого 2023, 17:00
лінощі
Фото: Unsplash

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Лінуватися можна і дітям, і жінкам, і чоловікам. Чому ж соціум тоді так тисне?
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Лінуватися можна і дітям, і жінкам, і чоловікам. Чому ж соціум тоді так тисне?

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