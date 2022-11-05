Опасный оптимизм и полезный пессимизм — как найти золотую середину в отношении к жизни

Многие считают, что быть пессимистом плохо. Вместо этого нужно вырабатывать в себе положительный подход к жизни. Но действительно ли это так?

Часто мы склонны к крайностям и думаем в рамках от “все пропало” до веры в “светлое будущее”. Поэтому следует рассматривать плюсы и минусы обоих типов мышления.

Психолог Наталья Холоденко объяснила, какой подход все-таки лучше и где же золотая середина.

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Опасный оптимизм

При нереалистичном оптимизме человек рассматривает маловероятные варианты будущего и упивается мечтами. Однако этим он снижает свою продуктивность.

Например, мечтатель хочет найти более интересную и прибыльную работу, но ничего для этого не делает. Он “кормит” себя фантазиями и получает от этого удовольствие.

Стратегический оптимизм — это когда человек верит в светлое будущее. В таком случае он настолько сильно убежден в том, что все будет именно так, как он хочет, что вообще перестает работать над достижением своей мечты. Естественно, в действительности это лишь уменьшает возможность реализации желаемого.

Например, экоактивист настолько верит, что все люди на планете будут в конце концов заботиться об окружающей среде, что он не пытается убедить свое окружение в важности защиты природы. Как результат, знакомые все еще не понимают, зачем сортировать мусор.

Полезный пессимизм

Закон Мерфи говорит: если неприятность может случиться, то она случится. Поэтому сторонники защитного пессимизма всегда пытаются обнаружить в своих планах слабые места и исправить их, а также продумать свои действия на случай всех форс-мажоров и максимально предотвратить их.

Важно отметить, что при этом люди рассматривают реальные, а не призрачные варианты событий. Это отличается от генерализированного пессимизма, когда человек отчаивается и думает, что уже ничего не может сделать для исправления ситуации.

В общем, большинство людей не хотят прокручивать в голове негативные сценарии, ведь в этом нет ничего приятного. Да и существует мнение, что негативное мышление привлекает проблемы и горе в реальную жизнь. Впрочем, это не так.

Быть подготовленным к разным вариантам развития событий — неплохая идея. Исследования показывают, что предприниматели с защитным пессимизмом за 20 лет получили на 25% больше доходов, чем оптимисты.

И вообще принятие негативного сценария снижает тревожность, повышает продуктивность и шансы получить желаемый результат.

Где же золотая середина

Холоденко предлагает совмещать в своем мышлении преимущества обоих подходов.

Создавать планы с помощью реалистического оптимизма и устранять препятствия на пути их достижения, используя защитный пессимизм, — объясняет психолог.

Иными словами, верь в лучшее, но готовься к худшему. Именно так можно найти золотую середину между оптимизмом и пессимизмом.

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