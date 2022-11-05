Психологія

Небезпечний оптимізм та корисний песимізм — як знайти золоту середину у ставленні до життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Листопада 2022, 10:00
Небезпечний оптимізм та корисний песимізм — як знайти золоту середину у ставленні до життя
Фото: Pexels

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