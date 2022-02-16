Отделиться от родителей не значит испортить отношения — психолог о парадоксе сепарации

Отделение от родителей (сепарация) — необходимая составляющая психологического взросления и становления зрелой личности. Психолог Кирилл Зиньков объяснил, почему не следует бояться сепарации и какой парадокс она кроет в себе.

Почему люди боятся сепарации

Некоторые ошибочно полагают, что сепарация — это навсегда порвать или испортить отношения с родителями. На самом же деле это возможность для ребенка жить своей жизнью и выбирать, что из родительского воспитания оставлять во взрослой жизни, а что — нет.

Сепарация не значит нагрубить родителям, сделать все им наперекор и бунтарски уйти в закат, — объясняет психолог в своем Instagram.

Парадокс сепарации

Кажется, если нет отделения между родителями и детьми, отношения должны быть хорошими. Однако нет. Люди, не прошедшие этап сепарации от родителей, в результате имеют худшее общение из-за подавленной агрессии, прикрытой вежливостью.

Чем старше становятся дети, тем общение будет усложняться, а напряжение будет расти. Из-за этого может появиться чувство вины.

Где сепарация состоялась и все друг от друга отделились, там меньше напряжения. Нет давления на чувство вины, морализаторских шантажей и манипуляций.

Родственники понимают свои и чужие границы, поэтому такое общение безопасно и к нему хочется чаще возвращаться. В таких отношениях люди черпают ресурс.

Отношения после сепарации есть!

Они честнее и живее. Иногда одному приходится инициировать сепарацию, а другому принять новую реальность. Но это работа на долгосрочную перспективу, от которой выиграют все.

Люди, сознательно прошедшие сепарацию от родителей, легче строят рабочие, дружеские и романтические отношения, потому что не боятся быть собой из-за страха быть покинутыми.

Часто, даже став взрослыми, мы продолжаем подражать родительским моделям поведения, отношению к окружающему миру, поскольку наша привязанность к ним наиболее сильная.

Но как найти общий язык с собственными родителями, которые активно переходят личные границы своего взрослого ребенка и не дают ему строить жизнь? Читай советы психологов, как найти общий язык с токсичными родителями.