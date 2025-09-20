Отроверты: принадлежишь ли ты к новому типу личности

Однако в последнее время в дискуссиях появился еще один термин — отроверты. Его предложил американский психиатр Рами Камински, впервые описав идею в издании New Science. Об этом пишет журнал Storinka.

Отроверты: кто это такие

По его наблюдениям, отроверты не имеют внутренней потребности принадлежать к определённой группе или коллективу.

Они ориентируются на собственные убеждения и создают личные правила вместо того, чтобы следовать общественным традициям.

Такие люди способны на глубокие и искренние отношения, однако выбирают только тех, кому действительно доверяют.

Для них характерна эмоциональная самостоятельность и склонность мыслить нестандартно, критически относясь к общепринятым трендам.

Камински подчёркивает, что отроверсия не является патологией или расстройством и не требует никакого лечения.

Читать по теме Как братья и сестры формируют твою личность — взгляд канадских ученых Почему у первенцев, средних и младших детей разная склонность к кооперации — рассказываем в материале.

Впрочем, не все специалисты приняли эту концепцию. Часть психологов обращает внимание на отсутствие доказательной базы и считает ее лишь попыткой ввести еще одну условную классификацию на волне популярности подобных систем — от астрологии до human design.

Так что сегодня термин отроверты остается скорее предметом обсуждений, чем устоявшейся научной категорией.

Тема личностных типов не ограничивается лишь психологическими теориями. Сертифицированный организатор Диана Квинтана, например, предлагает рассматривать характер человека даже через то, как он относится к беспорядку дома.