Отроверти: чи належиш ти до нового типу особистості

У психології традиційно розрізняють інтровертів та екстравертів: одні черпають енергію у спілкуванні, інші віддають перевагу спокою й вузькому колу людей.

Проте останнім часом у дискусіях з’явився ще один термін — отроверти. Його запропонував американський психіатр Рамі Камінські. Про це пише журнал Storinka.

Отроверти: хто це такі

За його спостереженнями, отроверти не мають внутрішньої потреби належати до певної групи чи колективу.

Вони орієнтуються на власні переконання і створюють особисті правила замість того, щоб наслідувати суспільні традиції.

Такі люди здатні до глибоких і щирих стосунків, проте обирають лише тих, кому справді довіряють.

Для них характерна емоційна самостійність і схильність мислити нестандартно, критично ставлячись до загальноприйнятих трендів.

Камінські підкреслює, що отроверсія не є патологією чи розладом і не потребує жодного лікування.

Втім, не всі фахівці прийняли цю концепцію. Частина психологів наголошує на відсутності доказової бази та вважає її лише спробою запровадити ще одну умовну класифікацію на хвилі популярності подібних систем — від астрології до human design.

Тож нині термін отроверти залишається радше предметом обговорень, ніж усталеною науковою категорією.

Тема особистісних типів не обмежується лише психологічними теоріями. Сертифікована організаторка Діана Квінтана, наприклад, пропонує розглядати характер людини навіть через те, як вона ставиться до безладу вдома.

