Не стесняться говорить о проблемах: почему мужчинам важно посещать психолога

К сожалению, в нашем обществе сохраняются стереотипы касательно поведения мужчин. Якобы они не имеют права на слабость, слезы и проявление эмоций. Такое стереотипное мышление может привести к ментальным проблемам у мужчин, ведь они будут замыкаться в себе и не будут проговаривать проблемы.

Проблемы на работе, проблемы дома, переживание дополнительной ответственности из-за войны в стране, страх и тревожность, чувство вины — все это мужчины часто проживают в себе, и об их подавленном состоянии никто не знает.

Но специалисты напоминают о важности психологического здоровья и особое внимание уделяют мужчинам, которые обычно не заботятся о ментальном состоянии самостоятельно. Психолог Дмитрий Медведев рассказал, что и как может влиять на психологическое состояние мужчин.

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Почему мужчинам важно говорить о проблемах

Дмитрий объясняет, что разговор должен быть признанием проблемы, осознанием и поиском выходов. Это как запрос на помощь и прояснение. Разговор — нормализация состояния.

Психолог добавляет, что молчание как избегание проблемы может привести к серьёзным последствиям.

— Замалчивание проблемы — как бомба замедленного действия. Сначала мы можем говорить о тревоге, раздражительности, каких-то мешающих минимальных деструктивных состояниях.

Если проблему умалчивать со временем, это может привести к паническим атакам, аплодисментам агрессии и, к сожалению, к насилию в семье, — объясняет эксперт.

Чаще мужчины обращаются к специалистам с вопросами в сфере отношений, а еще с волнениями по воспитанию детей и с эмоциональным истощением. Но эти проблемы переживает значительно большее количество мужчин, чем на самом деле обращается за помощью. Но последствия самостоятельного переживания трудностей могут оказаться неутешительными, говорят специалисты.

— Одно из болезненных последствий — эмоциональные срывы. Сначала мужчина может испытывать сильное эмоциональное напряжение.

Затем это может приводить к апатии, начинается депрессивное состояние, которое может перерасти в депрессию.

Если заниматься психическим здоровьем, мы получаем более широкий эмоциональный опыт, — отмечает Медведев.

Хотя мужчины в большинстве своем привыкли молча нести свое бремя и справляться с внутренними переживаниями самостоятельно, стоит обращаться за помощью специалистов.

В Украине работает проект ТатоHub — это безопасное место для мужчин. Специалисты могут помочь решить проблемы с собственным кризисным положением, общением и воспитанием детей и партнерскими отношениями с женой.

— У ТатоHub мужчины могут получить индивидуальную консультацию или посещать групповые мероприятия. Есть ПапаШколы — мужские клубы с образовательным и терапевтическим компонентом, — рассказал психолог.

Но мы должны помнить, что заботиться нужно не только о психологическом здоровье. Ранее мы рассказывали, что нужно знать о мужском медосмотре и когда проходить.

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