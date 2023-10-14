Не соромитися говорити про проблеми: чому чоловікам важливо відвідувати психолога

На жаль, у нашому суспільстві зберігаються стереотипи щодо поведінки чоловіків. Нібито вони не мають права на слабкість, сльоза та вияв емоцій. Таке стереотипне мислення може призвести до ментальних проблем у чоловіків, адже вони замикатимуться у собі не проговорюватимуть проблеми.

Проблеми на роботі, проблеми вдома, переживання додаткової відповідальності через війну в країні, страх і тривожність, відчуття провини — все це чоловіки часто проживають у собі, і про їхній пригнічений стан ніхто не знає.

Але спеціалісти нагадують про важливість психологічного здоров’я й особливу увагу приділяють чоловікам, які зазвичай не піклуються про ментальний стан самостійно. Психолог Дмитро Медведєв, розповів, що та як може впливати на психологічний стан чоловіків.

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Чому чоловікам важливо говорити про проблеми

Дмитро пояснює, що розмова має бути як визнання проблеми, усвідомлення та пошук виходів. Це як запит на допомогу та прояснення. Розмова — нормалізація стану.

Психолог додає, що мовчання як уникнення проблеми, може призвести до проблем.

— Замовчування проблеми — це як бомба сповільненої дії. Спочатку ми можемо говорити про тривогу, дратівливість, якісь мінімальні деструктивні стани, які заважають.

Якщо проблему замовчувати з часом, це може призвести до панічних атак, сплесків агресії та, на жаль, до насилля у родині, — пояснює експерт.

Найчастіше чоловіки звертаються до спеціалістів із питаннями у сфері стосунків, а ще з хвилюваннями щодо виховання дітей та з емоційним виснаженням.Та ці проблеми переживає значно більша кількість чоловіків, ніж насправді звертається за допомогою. Але наслідки самостійного переживання труднощів можуть бути невтішними, кажуть спеціалісти.

— Один із болючих наслідків — емоційні зриви. Спочатку чоловік може відчувати сильне емоційне напруження.

Потім це може призводити до апатії, починається депресивний стан, який може перерости в депресію.

Якщо займатися психічним здоров’ям, ми отримуємо ширший емоційний досвід, — зазначає Медведєв.

Хоч чоловіки здебільшого звикли мовчки нести свій тягар і справлятися із внутрішніми переживаннями самостійно, варто звертатися по допомогу спеціалістів.

В Україні працює проект ТатоHub — це безпечне місце для чоловіків. Спеціалісти можуть допомогти розв’язати проблеми з власним кризовим станом, зі спілкуванням та вихованням дітей та партнерськими стосунками з дружиною.

— У ТатоHub чоловіки можуть отримати індивідуальну консультацію або відвідувати групові заходи. Є ТатоШколи — чоловічі клуби з освітнім компонентом та терапевтичним, — розповів психолог.

Але ми маємо пам’ятати, що дбати треба не лише про психологічне здоров’я. Раніше ми розповідали, що треба знати про чоловічий медогляд та коли проходити.

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