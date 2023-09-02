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Чоловік відмовляється від сімейної терапії? Чому так і як пояснити важливість цих сеансів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Вересня 2023, 18:00
Сімейна терапія: чому чоловік може відмовлятися від сеансів та як це вирішити
Фото: Pexels

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