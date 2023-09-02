Мужчина отказывается от семейной терапии? Почему так и как объяснить важность этих сеансов

Для того чтобы отношения в паре были крепкими, над ними надо работать. Надо учиться учитывать мнение партнера, находить компромиссы, разрешать конфликты или вообще делать так, чтобы их не было.

Но время от времени мы все ссоримся, потому что каждый из нас индивидуален. Впрочем, это не значит, что после какого-либо спора нужно заканчивать отношения. Всегда можно проговорить проблему.

Иногда самостоятельно это сделать не удается, поэтому пара, чтобы сохранить отношения, обращается к семейному психологу. Преимущественно инициатором похода на семейную терапию является женщина, хотя сейчас с таким запросом обращается и много мужчин. Но из-за некоторых стереотипов и предубеждений, мужчины все же не хотят идти к психологу.

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Вікна поговорили с семейным психологом Инной Каневец о том, когда паре нужно обращаться к психологу, почему мужчина может отказываться от терапии и как ему объяснить ее необходимость. Также она прокомментировала распространенные мифы о сессиях с психологом.

Как понять, что паре нужно к психологу

Инна Канивец говорит, что отношения могут быть источником радости, поддержки и согласия, но иногда они могут нуждаться в дополнительной помощи. Среди основных признаков, указывающих, что паре, возможно, следует обратиться за помощью специалиста, есть постоянные конфликты и споры, потеря доверия и интимности.

— Это также изменения в поведении и эмоциональном состоянии в целом. Постоянный стресс, недовольство, все, что связано с эмоциональной сферой. Еще мне хотелось бы выделить, что одним из ключевых признаков является потеря общих ценностей и целей.

Когда теряется единство, видение своего семейного пути, а также все вышеперечисленное, тогда можно говорить о том, что у супругов есть все признаки, чтобы обратиться за помощью к специалисту, — объясняет психолог.

Как воспринимает терапию женщина и как — мужчина

Эксперт говорит, что на сегодняшний день есть обращение как от женщин, так и от мужчин. Она отмечает, что бывает много случаев, когда именно мужчины обращаются за консультацией, так как видят, что нужно уладить, заземлить какие-то ситуации в жизни. Но говорит, что есть небольшая разница в восприятии терапии.

— Мужчины более логичны, практичны, стратеги по природе. Они хотят разрешить свои ситуации максимально быстро, одна-две консультации, чтобы это не затягивалось.

Женщины более пролонгированы и настроены на долгосрочную терапию. Это касается семейной терапии.

В индивидуальных обращениях мужчины очень положительно настроены на то, что нужно провести несколько сеансов. Когда они видят результат, идут во взаимодействие со специалистом очень безопасно, с полным пониманием того, что они на правильном пути, — комментирует Инна.

Почему мужчина может отказываться от терапии

Одной из причин, говорит эксперт, почему мужчина может отказаться от терапии, является выход на корень проблемы. Например, пара пришла к специалисту работать над отношениями, но при запросе мужчина не проговаривал то, что была измена. Во время терапии ситуацию раскладывают по полочкам и выходят на корень проблемы. Происходит поведенческое изменение на эмоциональном фоне, и мужчина может отказаться от продолжения терапии.

То есть, могут отказываться от общей терапии, когда боятся сказать о корне проблемы.

Одним из палитры вариантов может стать то, что мужчина считает, что женщина-психолог во время сеансов будет становиться на сторону женщины.

— Перед консультацией мы должны объяснить, что сохраняем объективность. На этапе знакомства рассказать свои правила, принципы, ценности. Я думаю, когда мы будем безопасно вести консультации, эти волнения лишатся своей значимости.

Мы создаем безопасное пространство, консультируем прежде всего человека, а не отдельно мужчину и отдельно женщину. Впрочем, конечно, учитываем особенности психологии мужчины и женщины, но это совершенно разные вещи, — говорит семейный психолог.

Как найти компромисс, чтобы мужчина сходил на терапию

Инна Канивец говорит, что большим аргументом может служить ценность отношений, когда для партнеров важно быть друг с другом. Добавляет, что не нужно становиться в ту позицию, когда говорят, что в браке только из-за ребенка.

— Партнеры должны любить друг друга, и если мужчина отказывается от терапии, стоит объяснить свои волнения и зачем необходимо обращение к психологу.

Если для мужчины ценно партнерское спокойствие, чтобы партнерша чувствовала себя комфортно в отношениях, конечно, он пойдет на терапию, — говорит эксперт.

Как отношения в паре влияют на ребенка

— Очень часто взрослые воспринимают ребенка как того, который ничего не видит, не слышит и не может ничего сказать. Ребенок может не понимать значение каких-либо слов, но он чувствует эмоции.

Даже если ребенок чем-то играет, руки могут чем-то заниматься, но все внимание будет сконцентрировано на родителях.

Я часто слышу, что родители говорят, что не спорят при ребенке, чтобы он не видел ссор. Но ведь эмоционально партнеры становятся удаленными друг от друга. Ребёнок это чувствует, видит, но не понимает, почему так происходит.

Потому часто дети считают себя виновными. Ведь ребенок видит улыбку на лицах родителей, радость в глазах, а затем “бац” и они не общаются. То есть ребенок часто воспринимает это на свою сторону и считает, что он сделал что-то не так.

Родителям также нужно объяснять ребенку, что в жизни бывают споры, нерешенности, но это можно уладить. Иногда люди не сходятся во мнениях. Для того чтобы маме и папе решить это, нужно немного помолчать. Тогда ребенок будет понимать, что жизнь разная, многогранная, что некоторые противоречия надо разрешать, и будет более готов к взрослой жизни, — говорит Инна.

По ее словам, психолог может проводить работу с родителями. Разъяснять, формировать, составлять алгоритм действий, предлагать палитру вариантов и рассматривать, как родители могут помочь ребенку, чтобы он как можно меньше переживал семейный дискомфорт.

Мифы о терапии

“Поход к психологу — это дорого”

Здесь Инна советует подумать о том, насколько ценны супружеская жизнь, семейное взаимодействие, чувство радости и счастья в отношениях.

“Поход к психологу — это как поговорить с друзьями, но за деньги”

— Психолог взаимодействует с людьми и помогает в решении вопросов. Человек учится более пяти лет, развивается на протяжении своей практики, проходит узкоспециализированные сертифицированные курсы.

Для того чтобы поговорить с друзьями, следует различать такое понятие как жизненная мудрость и профессиональная помощь.

Мы же не говорим, что являемся врачами, потому что знаем, какие обезболивающие помогают от головной боли. Специалист помогает человеку справиться с определенными моментами, разложить все по полочкам и найти варианты решения проблем, — объясняет эксперт.

“Поход к психологу ничего не решит”

Инна Канивец говорит, что поход к психологу может ничего не решить в семейной терапии, если кто-нибудь из партнеров не дает согласия на это. Также это может не помочь, если у человека нет конкретного запроса, а пришел, потому что знакомые ходят и им помогает.

Кроме того, терапия может не иметь эффекта, если человек боится и не готов ничего менять.

“Ходить к психологу — не мужское дело”

— Это очень распространенное утверждение и миф. Наше общество до сих пор руководствуется стереотипами, даже мамы могут говорить мальчиками: “Не плачь, ты же мальчик”. То есть у нас есть стереотипное мышление, что мужчинам запрещено чувствовать.

Сейчас эта ситуация меняется. Я радуюсь, что есть уже много обращений непосредственно от мужчин, и мы отходим от этого мифа, — комментирует психолог.

“Я же не псих, чтобы ходить к психологу”

По словам Инны, это тоже распространенное утверждение. Она считает, что нужно проводить разъяснительную работу, чтобы люди знали, чем занимается психолог, психотерапевт и психиатр. Сейчас этот миф понемногу развеивается, к сожалению, на это повлияла война, но люди понимают, чем занимаются эти три специалиста.

— Внутри семьи люди должны также объяснять, что обращение к психологу не означает, что человек является психом. А что специалист может помочь, если ты запутался(-лась) в жизни. Такое иногда бывает, как говорится: “Потеряться в трех соснах”. Человек может сам не видеть решение, которое есть прямо перед ним, — добавляет эксперт.

“Ненормально впутывать в отношения двух еще кого-то”

— Это утверждение является одним из самых распространенных. Я провожу метафорическую параллель с футбольным матчем. Там есть арбитр, он со стороны видит, что происходит на поле и подсвечивает определенные проблемы. Такие подсветки и позиции “арбитра” в терапии приводят к определенному успеху, если люди берут на себя ответственность, — объясняет Инна.

Сейчас мы все находимся в стрессе от событий вокруг, поэтому можем срываться на близких людей. Ранее мы рассказывали, как сохранить отношения во время войны.

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