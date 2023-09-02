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Мужчина отказывается от семейной терапии? Почему так и как объяснить важность этих сеансов

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 сентября 2023, 18:00
Сімейна терапія: чому чоловік може відмовлятися від сеансів та як це вирішити
Фото: Pexels

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