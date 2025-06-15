А соседка уже замуж вышла и родила! Как не чувствовать отставание от жизни

У тебя никогда не возникало мыслей: “Ой, а одноклассницы уже замуж выходят и детей рожают, хотя мне только…”? В такие моменты может казаться, что ты не успеваешь за этой жизнью, и уже нужно было достичь большего. Из-за таких ситуаций может возникать чувство одиночества.

Оно растет, если у тебя нет партнера, или же во время посещения чужих свадеб, крестин, дней рождений. Как успокоить себя и проанализировать, не “опаздываешь” ли ты жить? Обо всем рассказали The Independent.

Сверстники женятся и рожают детей: как не ощущать грусть и отставание от жизни

Если чувство “отсталости” в жизни тебя не покидает, как только ты видишь своих сверстников в долгих отношениях или в браке, рассказываем, как не выгореть и не попасть в эмоциональную яму от чужого счастья и сравнений с другими.

Часто череда ярких свадеб, родов и крестин приходится на лето. Так что этот сезон может стать для тебя моральным испытанием. Да, мы можем чувствовать зависть или печаль относительно того, что кто-то добился успеха в жизни раньше нас. Это ощущение может усугубляться, если ты достигаешь возраста, в котором мечтал (-а) уже иметь дом, семью, детей…

Наблюдать, как влюбленные признаются в чувствах, прекрасно, но это может вызвать болезненный самоанализ, обычно встречающийся только во время приступа бессонницы в 2 часа ночи.

“А будет ли и у меня когда-то свадьба? Я тоже вообще-то этого заслуживаю! Я что, проведу старость с котами? А не обсуждают ли меня за спиной, что у меня до сих пор никого нет?” Оставь эти мысли! Консультант и член Британской ассоциации консультирования и психотерапии (BACP) Джорджина Стермер делится, что люди привыкли к линейным ожиданиям в жизни.

Часто нас воспитывают так, что у нас есть подобная установка на жизнь: я закончу школу, поступлю в университет, который закончу с отличием, найду хорошую работу, куплю дом и собаку, выйду замуж и рожу детей. Но когда все идет минимально не по плану, мы начинаем грызть себя.

Иногда наши планы могут совпадать с чужими, поэтому когда кто-то первым добивается успеха — это разочаровывает и демотивирует. С годами наш план может усложняться. И пока одни в 20 уже женились и родили — перевыполнили план, другие в 30 лет — чувствуют себя “отсталыми”. Но часто мы забываем, что человеческие отношения, работа, другие жизненные факторы непрогнозируемы.

Играют негативную роль и картинки в соцсетях, которые навязывают нам, как все должно быть. Забывать нельзя и об экономических факторах. Нынешней молодежи в десятки раз труднее заработать на свое, чем это было еще 10-20-30 лет назад. Однако возрастные требования к себе так резко не изменились.

77% миллениалов и 83% респондентов поколения Z ощущали давление, связанное с необходимостью достичь жизненных вех, — говорится в исследовании Relate 2022 года.

Терапевт Никкита Хоуп-Браун делится, что мы можем испытывать радость за успехи друзей, и в то же время корить себя за то, что не достигли того же.

Как справиться с этими ощущениями

Прежде всего, не маскируй свои ощущения и не пытайся их подавить. Признай, что ты чувствуешь. Ты можешь распознать дистресс от того, что сейчас не на том этапе, где бы хотелось. Также важно понять, что все произойдет тогда, когда мы действительно будем к этому готовы.

Эмоциональная готовность к важным изменениям в жизни не имеет временных пределов и не всегда коррелирует с нашим возрастом, говорит психотерапевт Сьюзи Мастерсон. Именно поэтому сравнение своей жизни с коллегами и друзьями не имеет никакого смысла.

В нашей культуре до сих пор заложены старые “нормы” на традиционные ценности и празднование этих успехов. Все же другие наши достижения, если они не касаются семьи и хорошей зарплаты, как будто не замечают. Если не идти по этому пути, можно почувствовать себя отстающим от других.

Удели себе время на обдумывание собственных ценностей и вещей, которые дарят тебе радость в жизни. Что кажется тебе важным? Твои ценности могут отличаться от других, что есть норма.

И самое главное, на твою самооценку не должен влиять статус в жизни. У людей есть вредная привычка — приравнивать отношения и брак к доказательсту, что они достойны любви. Но любви, уважения и успеха стоит каждый человек на Земле.

Раньше мы рассказывали, как разнообразить серые будни.

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