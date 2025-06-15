А сусідка вже заміж вийшла і народила! Як не відчувати відставання від життя

У тебе ніколи не виникало відчуття “Ой, а однокласниці вже заміж виходять і дітей народжують, хоча мені тільки…”? У такі моменти може здаватися, що ти не встигаєш за цим життям, і вже мав (мала) б досягти більшого. Через такі ситуації може виникати відчуття самотності.

Воно росте, якщо у тебе немає партнера, або ж під час відвідин чужих весіль, хрестин, днів народжень. Як заспокоїти себе і проаналізувати, чи не “спізнюєшся” ти жити? Про все розповіли The Independent.

Однолітки одружуються і народжують дітей: як не відчувати суму і відставання від життя

Якщо відчуття “відсталості” у житті тебе не покидає, щойно ти бачиш своїх однолітків у довготривалих стосунках чи у шлюбі, розповідаємо, як не вигоріти та не втрапити в емоційну яму від чужого щастя та порівнянь з іншими.

Часто низка яскравих весіль, пологів та хрестин припадає на літо. Тож цей сезон може стати для тебе моральним випробуванням. Так, ми можемо відчувати заздрість чи сум щодо того, що хтось досяг успіху у житті раніше за нас. Це відчуття може поглиблюватися, якщо ти досягаєш віку, в якому мріяв (-ла) вже мати будинок, родину, дітей…

Спостерігати, як закохані зізнаються у почуттях, чудово, але це може викликати хворобливий самоаналіз, який зазвичай трапляється тільки під час нападу безсоння о 2 годині ночі.

“А чи буде і в мене колись весілля? Я теж взагалі-то на це заслуговую! Я що, проведу старість з котами? А чи не обговорюють мене поза спиною, що в мене досі нікого немає?” Облиш ці думки! Консультантка та членкиня Британської асоціації консультування та психотерапії (BACP) Джорджина Стермер ділиться, що люди звикли до лінійних очікувань у житті.

Часто нас виховують так, що ми маємо подібну установку на життя: я закінчу школу, вступлю в університет, який закінчу з відзнакою, знайду хорошу роботу, куплю будинок і собаку, вийду заміж і народжу дітей. Та коли все йде мінімально не планом, ми починаємо гризти себе.

Інколи наші плани можуть збігатися з чужими, а тому коли хтось першим досягає успіху — це розчаровує та демотивує. З роками наш план може ускладнюватися. І поки одні у 20 вже одружилися і народили — перевиконали план, інші у 30 років — відчувають себе “відсталими”. Та часто ми забуваємо, що людські стосунки, робота, інші життєві фактори — непрогнозовані.

Грають негативну роль і картинки у соцмережах, які нав’язують нам, як усе має бути. Забувати не можна і про економічні чинники. Нинішній молоді у десятки разів важче заробити на щось своє, ніж це було ще 10-20-30 років тому. Та вікові вимоги до себе так різко не змінилися.

77% міленіалів та 83% респондентів покоління Z відчували тиск, пов’язаний з необхідністю досягти життєвих віх, — йдеться у дослідженні Relate 2022 року.

Терапевтка Ніккіта Хоуп-Браун ділиться, що ми можемо відчувати радість за успіхи друзів, і водночас картати себе за те, що не досягли цього ж.

Як впоратися з цими відчуттями

Насамперед, не маскуй свої відчуття та не намагайся їх придушити. Визнай, що саме ти відчуваєш. Ти можеш розпізнати дистрес від того, що нині не на тому етапі, де хотілося б. Також важливо усвідомити, що все відбудеться тоді, коли ми справді будемо до цього готовими.

Емоційна готовність до важливих змін у житті не має часових меж і не завжди корелює з нашим віком, каже психотерапевтка Сьюзі Мастерсон. Саме тому порівняння свого життя з колегами та друзями — не має жодного сенсу.

У нашій культурі досі закладені старі “норми” на традиційні цінності і святкування цих успіхів. Усі ж інші наші досягнення, якщо вони не стосуються родини і хорошої зарплати, ніби не помічають. Якщо не йти цим шляхом, можна відчути себе таким, що відстає від інших.

Приділи собі час на обдумування власних цінностей та речей, які дарують тобі радість у житті. Що видається тобі важливим? Твої цінності можуть відрізнятися від інших, що є нормою.

І найголовніше, на твою самооцінку не має впливати твій статус у житті. Люди мають шкідливу звичку — прирівнювати стосунки і шлюб до доказів, що вони гідні любові. Та любові, поваги та успіху варта кожна людина на Землі.

Раніше ми розповідали, як урізноманітнити сірі будні.

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