Больше мотивации и свободного времени? Почему начало нового года —лучший период, чтобы начать терапию

Начало нового года — это не только обычная перемена в календаре, но и символический предел, когда оцениваешь свои достижения за прошедшие 12 месяцев и строишь планы. На первый лист новой жизни всегда хочется вынести что-то полезное как спорт, сбалансированное питание, а кто смелее выбирает еще и такой пункт как психотерапия.
Почему начало года может стать идеальным временем для терапии, самосовершенствования и внутреннего исцеления? Проект Hedepy объяснил, почему именно в этот период психотерапия может стать достаточно действенным механизмом улучшения качества жизни.
Когда ты видишь определенный предел, который пересекает твой календарь, может появиться желание вспомнить весь предыдущий год. Иногда хочется проанализировать произошедшие за это время события, а также решения, которые к ним привели. Поэтому такой анализ может привести к желанию что-то изменить в своей жизни и решить проблемы, которые задержались в ней слишком долго. И новый год для этого лучшее время.
Начало года также идеально подходит для определения плана и целей для самосовершенствования. Поэтому именно в это время можно запланировать поход к психологу или психотерапевту, поскольку это может способствовать соблюдению поставленных целей и структурированному подходу к их выполнению.
Ты тоже чувствуешь прилив сил где-нибудь в начале года? Особенно когда думаешь о новых запланированных свершениях. Так вот, эту энергию следует не терять и быстро использовать для формирования новых привычек, в том числе и к походу к специалисту по ментальному здоровью. Эта мотивация может облегчить процесс начала терапии и соблюдать новый график.
Для кого-то праздники — это приятный период, а вот для других это время может приносить немало стресса. Поэтому когда такие дни проходят, многие могут с облегчением выдохнуть и попытаться решить даже вопрос, почему же этот период дается им так тяжело.
Приходилось откладывать все на период после праздников? Так вот это время пришло. А когда в январе теперь стало еще меньше праздничных дат, то приступать к важным делам можно раньше. Да и времени на них будет больше. Так что пока кто-то еще может прокрастиновать, у тебя есть все шансы воспользоваться своей мотивацией и свободными окошками в календаре.
Хотя Новый год может быть мотивирующим временем для начала терапии, нет неправильного времени для обращения за помощью, пишут создатели проекта.
Хотя Новый год может быть мотивирующим временем для начала терапии, нет неправильного времени для обращения за помощью, пишут создатели проекта.
Кроме того, некоторые люди могут считать, что идти в терапию нужно только при критических состояниях. Однако это совсем не так. Ведь можно пойти к специалисту для профилактики и проверить, не накопились ли какие-то вопросы, незаметно мешающие жить лучшей жизнью. Также важно понимать, что лучше обратиться к специалисту раньше, когда у тебя еще есть силы справиться с, казалось бы, несущественными проблемами. Тогда работать над ними, возможно, придется не так долго и тяжело.
Да и пойти в терапию — это не о слабости, а наоборот, этот шаг может быть проявлением силы. Ведь показать свою слабость и попросить помощи бывает достаточно тяжело. Это демонстрирует готовность человека бороться с вызовами судьбы, узнать себя получше и даже найти стратегии преодоления стрессовых ситуаций как имеющихся, так и потенциальных.
Быть в терапии означает:
Не можешь понять, какой именно специалист тебе нужен? Тогда читай, какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.