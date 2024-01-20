Больше мотивации и свободного времени? Почему начало нового года —лучший период, чтобы начать терапию

Начало нового года — это не только обычная перемена в календаре, но и символический предел, когда оцениваешь свои достижения за прошедшие 12 месяцев и строишь планы. На первый лист новой жизни всегда хочется вынести что-то полезное как спорт, сбалансированное питание, а кто смелее выбирает еще и такой пункт как психотерапия.

Почему начало года может стать идеальным временем для терапии, самосовершенствования и внутреннего исцеления? Проект Hedepy объяснил, почему именно в этот период психотерапия может стать достаточно действенным механизмом улучшения качества жизни.

Анализ прошлого года и ощущение нового начала

Когда ты видишь определенный предел, который пересекает твой календарь, может появиться желание вспомнить весь предыдущий год. Иногда хочется проанализировать произошедшие за это время события, а также решения, которые к ним привели. Поэтому такой анализ может привести к желанию что-то изменить в своей жизни и решить проблемы, которые задержались в ней слишком долго. И новый год для этого лучшее время.

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Постановка новых целей

Начало года также идеально подходит для определения плана и целей для самосовершенствования. Поэтому именно в это время можно запланировать поход к психологу или психотерапевту, поскольку это может способствовать соблюдению поставленных целей и структурированному подходу к их выполнению.

Повышение мотивации

Ты тоже чувствуешь прилив сил где-нибудь в начале года? Особенно когда думаешь о новых запланированных свершениях. Так вот, эту энергию следует не терять и быстро использовать для формирования новых привычек, в том числе и к походу к специалисту по ментальному здоровью. Эта мотивация может облегчить процесс начала терапии и соблюдать новый график.

Преодоление сезонного стресса

Для кого-то праздники — это приятный период, а вот для других это время может приносить немало стресса. Поэтому когда такие дни проходят, многие могут с облегчением выдохнуть и попытаться решить даже вопрос, почему же этот период дается им так тяжело.

Больше свободного времени

Приходилось откладывать все на период после праздников? Так вот это время пришло. А когда в январе теперь стало еще меньше праздничных дат, то приступать к важным делам можно раньше. Да и времени на них будет больше. Так что пока кто-то еще может прокрастиновать, у тебя есть все шансы воспользоваться своей мотивацией и свободными окошками в календаре.

Хотя Новый год может быть мотивирующим временем для начала терапии, нет неправильного времени для обращения за помощью, пишут создатели проекта.

Кроме того, некоторые люди могут считать, что идти в терапию нужно только при критических состояниях. Однако это совсем не так. Ведь можно пойти к специалисту для профилактики и проверить, не накопились ли какие-то вопросы, незаметно мешающие жить лучшей жизнью. Также важно понимать, что лучше обратиться к специалисту раньше, когда у тебя еще есть силы справиться с, казалось бы, несущественными проблемами. Тогда работать над ними, возможно, придется не так долго и тяжело.

Да и пойти в терапию — это не о слабости, а наоборот, этот шаг может быть проявлением силы. Ведь показать свою слабость и попросить помощи бывает достаточно тяжело. Это демонстрирует готовность человека бороться с вызовами судьбы, узнать себя получше и даже найти стратегии преодоления стрессовых ситуаций как имеющихся, так и потенциальных.

Быть в терапии означает:

у тебя есть сила и смелость;

ты веришь, что заслуживаешь лучшего;

открытость к решению прошлого опыта, повлиявшего на тебя;

открытость к переменам.

Не можешь понять, какой именно специалист тебе нужен? Тогда читай, какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром.

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