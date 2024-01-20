Психологія

Більше мотивації та вільного часу? Чому початок нового року — найкращий період, щоб почати терапію

Даніела Долотова, журналістка сайту 20 Січня 2024, 12:00
психотерапія
Фото: Pexels

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