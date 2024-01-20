Більше мотивації та вільного часу? Чому початок нового року — найкращий період, щоб почати терапію

Початок нового року — це не лише звичайна зміна у календарі, але й символічна межа, коли оцінюєш свої здобутки за минулі 12 місяців та будуєш плани. На перший аркуш нового життя завжди хочеться винести щось корисне як спорт, збалансоване харчування, а хто сміливіше — обирає ще й такий пункт як психотерапія.

Чому саме початок року може стати ідеальним часом для терапії, самовдосконалення та внутрішнього зцілення? Проект Hedepy пояснив, чому саме у цей період психотерапія може стати досить дієвим механізмом для покращення якості життя.

Аналіз минулого року та відчуття нового початку

Коли ти бачиш певну межу, яку перетинає твій календар, то може з’явитись бажання згадати увесь попередній рік. Іноді хочеться проаналізувати події, які відбулись за цей час, а також рішення, які до них призвели. Тож такий аналіз зрештою може призвести до бажання щось змінити у своєму житті та вирішити проблеми, які затримались у ньому занадто довго. І новий рік для цього найкращий час.

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Постановка нових цілей

Початок року також ідеально підходить для визначення плану на майбутнє та поставлення цілей для самовдосконалення. Тому саме у цей час можна запланувати похід до психолога чи психотерапевта, оскільки це може ще й сприяти дотриманню поставлених цілей та структурованому підходу до їхнього виконання.

Підвищення мотивації

Ти теж відчуваєш прилив сил десь на початку року? Особливо, коли думаєш про нові заплановані звершення. Так ось цю енергію варто не губити та швидко використати для формування нових звичок, зокрема й до походу до спеціаліста з ментального здоров’я. Ця мотивація може полегшити процес початку терапії та дотримуватись нового графіка.

Подолання сезонного стресу

Для когось свята — це приємний період, а ось для інших цей час може приносити чимало стресу. Тому коли такі дні минають, чимало людей можуть з полегшенням видихнути та спробувати вирішити навіть питання, чому ж цей період дається їм так тяжко.

Більше вільного часу

Доводилось відкладати все на після свят? Так ось цей час настав. А коли у січні тепер стало ще й менше визначних дат, то братись до важливих справ можна раніше. Та й часу на них буде вже більше. Тож поки хтось ще може прокрастинувати, ти маєш усі шанси скористатись своєю мотивацією та вільними віконцями у календарі.

Хоча Новий рік може бути мотивуючим часом для початку терапії, немає неправильного часу для звернення за допомогою, — пишуть творці проекту.

Крім того, деякі люди можуть вважати, що йти у терапію потрібно лише за критичних станів. Однак це зовсім не так. Адже можна піти до спеціаліста для профілактики та перевірити, чи не накопичились якісь питання, які непомітно заважають жити кращим життям. Також важливо розуміти, що краще звернутись до фахівця раніше, коли ще маєш сили впоратись зі здавалося б несуттєвими проблемами. Тоді працювати над ними можливо доведеться не так довго й тяжко.

Та й піти в терапію — це не про слабкість, а навпаки цей крок може бути проявом сили. Адже показати свою слабкість та попросити допомоги буває доволі тяжко. Це демонструє готовність людини боротись з викликами долі, пізнати себе трохи краще та навіть знайти стратегії подолання стресових ситуацій як вже наявних, так і потенційних.

Бути в терапії означає:

ти маєш силу та сміливість;

ти віриш, що заслуговуєш на краще;

відкритість до вирішення минулого досвіду, який вплинув на тебе;

відкритість до змін.

Не можеш зрозуміти, який саме спеціаліст тобі потрібен? Тоді читай, яка різниця між психологом, психотерапевтом та психіатром.

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