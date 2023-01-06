Выпустить истину в мир — это путь к свободе! Почему стоит избавиться от чувства стыда и как это сделать

Когда-то за баррикадами началась новая история нашего государства, когда мы побороли немало внутренних барьеров и встали на защиту демократии и собственных идеалов.

Однако в личной жизни и дальше скрываемся за сооружениями из воспоминаний, ошибок, стыда и страхов, препятствуя собственному развитию на пути становления исключительной личности.

Каждый день мы видим, как некоторые украинцы проявляют ранее невиданную для мира героичность. Но иногда сами корим себя за то, что не уверены, смогли бы мы сделать то же самое. Кто-то вспоминает, сколько ошибок наделал в жизни, как ошибочно считал врага не таким страшным, или до сих пор опасается, что просто делает мало для победы.

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Пожалуй, многие это хотя бы раз чувствовали. Однако все это может стать препятствием на пути к новым свершениям, на которые, можно сказать, способны все украинцы. Стоит только побороть стыд внутри себя.

Авторы книги Людей — любить, вещи — использовать Джошуа Филдс Миллберн и Райан Никодемус издательства бестселлеров Vivat объяснили, почему следует понимать разницу между стыдом и виной, как их избавиться и самое главное — зачем это необходимо сделать.

Мы публикуем отрывок из его книги, предоставленный издательством Vivat.

“Хотя эти два термина часто употребляются как синонимы, между ними существует существенная разница. Вина сообщает что-то о наших действиях: мы нарушили правило, оскорбили кого-то или поступили не так, как бы сделала наша совершенная версия, и теперь мы плохо из-за этого себя чувствуем. Стыд говорит о том, кто мы — какова наша сущность.

Стыд извещает о внутреннем чувстве несоответствия, смущения или сожаления, — пишет в своей статье у Psychology Today Мэри С. Ламиа.

Вот почему нам так сложно обсуждать скрытые истины. Нам кажется, что когда мы выпустим их в мир, все узнают о нашем невежестве или бессилии, и мы станем уязвимыми или беспомощными.

Но выпустить истину в мир — это путь к свободе.

Может быть неприятно, но лучше пусть будет неприятно, чем стыдно, потому дискомфорт со временем развеивается, а вот стыд остается и нарастает.

Мы можем справиться с чувством вины, признавшись в собственных ошибках и неудачных решениях: да, я наломал дров, двигаемся дальше.

Зато стыд может задерживаться после исповеди, потому что теперь мир знает правду: я не тот, каким казался. А если все услышат эту правду, то нам кажется, что мы немедленно станем не такими замечательными, как совершенная личность, которую мы изображали. Вдобавок, эта потеря славы уничтожает чувство собственной значимости, являющейся основной человеческой потребностью.

Всегда ли плохо чувствовать стыд

…Но вместе с тем стыд не всегда “плохой”. Он ценен тем, что подталкивает вас прилагать максимум усилий. Бывает, что чувствовать стыд вполне нормально, в частности, когда вы постоянно поступаете вопреки интересам себя будущего.

Если вы хотите стать писателем, но не пишете, если хотите прийти в форму, но избегаете тренировок, если надеетесь получить повышение, но не хотите работать, стыд — это естественная реакция. Эмоциональное наказание за постоянные “неправильные” поступки.

К сожалению, слишком часто естественная реакция на стыд — не исправить действия, а скорее отступить, удалиться, поразмышлять и вообще отрицать наличие проблемы.

При неоднократном повторении этот цикл капитулянта ведет к сожалению из-за прошлой (без)деятельности, а еще — к отчаянию из-за будущих перспектив.

Как избавиться от чувства стыда

Избавиться от стыда можно вот как: найдите, чем значима не та личность, которой вы притворяетесь, или та, какой вы когда-то были, а лучшая версия вас самих. Тогда согласуйте свои действия с наилучшей версией.

Для этого сначала нужно принять прошлые безрассудные поступки и тем самым убрать постоянное чувство вины. Но после этого нужно идти еще дальше.

Вы отказываетесь прятаться. Каждый день вы проявляете себя через маленькие, неожиданные поступки.

Вы продираетесь сквозь тяжелый труд, даже когда в этом нет ничего веселого, сексуального или бодрящего. Вы ведете себя так, чтобы вами гордилась ваша будущая версия.

Не будущая версия кого-то другого, а ваша будущая версия, потому что ориентировка на чужие идеалы — именно то, от чего и появилось чувство стыда.

Как и все, кого вы когда-нибудь встречали, вы врали кучу раз. Вы допускали ошибки и принимали неутешительные решения. Но идя вперед, не нужно быть лжецом. Вы выше этого. Вы обладаете способностью быть честными — с собой и другими — и способностью не быть безразличными к правде.

Если вам безразлично к правде, то вам безразлично ко всему.

…Вам стыдно менять карьеру из-за того, что кто-то подумает о вашем решении, или вы от чего-то убегаете? Вы стесняетесь своего тела из-за чужого представления о красоте или вы не в такой хорошей форме, как хотелось бы?

Вам стыдно за результат творческого труда, потому что кто-то “продуктивнее” или из-за понимания, что вы могли бы справиться лучше? Вы стесняетесь того, что не в браке, из-за ожиданий общества или вы ищете партнера, с которым разделили бы свою жизнь?

Это личные вопросы, на которые нет универсальных ответов. Так что только вы имеете право отвечать за себя, потому что то, что ненормально для вас, может быть вполне нормальным для меня. И наоборот.

Позволять ожиданиям других людей формировать наши стремления, поведение и, в конце концов, жизнь всегда будет вызывать вину и стыд, потому что мы никогда не сможем согласоваться с противоречивыми ценностями других людей.

Пока вы никому не вредите, вы должны жить в гармонии с собственными стандартами — все остальное будет вести к недовольству. Проще говоря, когда вы живете гармоничной жизнью, то никогда не беспокоитесь о том, чтобы чистить историю своего браузера”.

Также иногда страх и стыд могут стать препятствием для твоего профессионального роста. Читай, как всегда стоять на своем и не бояться попросить повышения.

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