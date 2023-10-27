Вместо бури эмоций — слезы? Почему возникает грусть после оргазма и нормально ли это: объяснение сексолога

Интимная близость — это не только физическая составляющая подавляющего большинства отношений, но и эмоциональная. Ведь секс с взаимного согласия становится следствием доверия партнеров друг к другу, а также чувств.
Однако что бывает после этого? Оргазм — а дальше? Для многих людей окончание секса является мгновением расслабления и положительных эмоций, однако кто-то может испытывать грусть.
Почему мы чувствуем грусть после оргазма и нормально ли это, изданию Wonderzine рассказала сексолог Елена Архипенко.
Сексолог объясняет: состояние грусти после оргазма имеет два определения: посткоитальная дисфория и посткоитальная грусть. Разница между ними заключается в том, что дисфория — это буквально антоним к эйфории, возникает она постоянно и характеризуется сильными негативными чувствами.
Посткоитальная грусть — состояние, которое возникает не так часто, и означает именно неинтенсивную грусть.
Посткоитальная грусть — состояние, которое возникает не так часто, и означает именно неинтенсивную грусть.
Она может возникать как после мастурбации, так и после партнерского секса, а продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Пока что исследований на эту тему очень мало, поэтому следует говорить, что такое состояние достаточно индивидуально, а возникать может у кого-либо.
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Посткоитальная грусть может случаться как каждый раз, так и редко. Возможно, ты тоже его чувствовал/(-а), но списывал/(-а) это на тяжелый день, усталость, стресс или другие факторы. Или, наоборот: зацикливался или зацикливалась на этом состоянии и теперь боишься, что оно будет повторяться.
Чтобы ослабить такое ощущение, следует заботиться о себе и партнере после полового акта: объятия, поглаживание или поцелуи не будут лишними. Также стоит проговорить или самостоятельно проанализировать свои мысли и вероятную их причину, — советует сексолог.
Многое зависит и от другого человека: ведь слезы или грусть после секса могут внушить неуверенность, что это он или она сделал/(-а) что-то неправильно.
Если так случилось, то окажи любимому человеку поддержку: кому-то может хотеться объятий, кому-то — разговора или одиночества.
Если так случилось, то окажи любимому человеку поддержку: кому-то может хотеться объятий, кому-то — разговора или одиночества.
— А также помни, что причина может быть не в тебе, а в прошлом или настоящем партнера, — говорит Елена Архипенко.
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