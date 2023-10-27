Вместо бури эмоций — слезы? Почему возникает грусть после оргазма и нормально ли это: объяснение сексолога

Интимная близость — это не только физическая составляющая подавляющего большинства отношений, но и эмоциональная. Ведь секс с взаимного согласия становится следствием доверия партнеров друг к другу, а также чувств.

Однако что бывает после этого? Оргазм — а дальше? Для многих людей окончание секса является мгновением расслабления и положительных эмоций, однако кто-то может испытывать грусть.

Почему мы чувствуем грусть после оргазма и нормально ли это, изданию Wonderzine рассказала сексолог Елена Архипенко.

Сейчас также смотрят

Грусть после оргазма: нормально ли это

Сексолог объясняет: состояние грусти после оргазма имеет два определения: посткоитальная дисфория и посткоитальная грусть. Разница между ними заключается в том, что дисфория — это буквально антоним к эйфории, возникает она постоянно и характеризуется сильными негативными чувствами.

Посткоитальная грусть — состояние, которое возникает не так часто, и означает именно неинтенсивную грусть.

Она может возникать как после мастурбации, так и после партнерского секса, а продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Пока что исследований на эту тему очень мало, поэтому следует говорить, что такое состояние достаточно индивидуально, а возникать может у кого-либо.

Посткоитальная грусть может случаться как каждый раз, так и редко. Возможно, ты тоже его чувствовал/(-а), но списывал/(-а) это на тяжелый день, усталость, стресс или другие факторы. Или, наоборот: зацикливался или зацикливалась на этом состоянии и теперь боишься, что оно будет повторяться.

Почему возникает грусть после оргазма

Гормональные нарушения могут являться причиной такого состояния. Гормоны и нейромедиаторы выделяются во время секса естественно, чтобы обеспечить чувство удовольствия и счастья. Поэтому, если такое состояние происходит систематически, следует проверить свой гормональный фон. Негативный опыт и абьюз — это вероятная причина недовольства после секса. Если человек находится в абьюзивных отношениях, то такой секс может быть нежелательным. Или на впечатление от интима может повлиять такой опыт в прошлом: триггером могут стать слова, прикосновения, действия, даже запах. Предубеждения по поводу секса могут влиять на нас даже тогда, когда сами мы не верим в них. К примеру, во время интимной близости мы не задумываемся о своих поступках или эмоциях, однако после оргазма анализ может привести тебя к ощущению грусти. Это может касаться чего угодно: использования секс-игрушек, мастурбации, секс с партнером твоего пола или даже поведение во время интима. Эти и другие мифы могут негативно влиять на нашу половую жизнь. Проблемы в отношениях могут влиять на секс и происходящее после него, если ссоры или острые ситуации не были проговорены и пережиты до конца. В такие моменты может появляться ощущение использованности. Негативное отношение к своему телу является источником комплексов, ухудшающих самовосприятие. Такое состояние может отрицательно влиять на человека, в голове будут возникать мысли, что в какой-то позе он или она выглядели некрасиво, а проявления сексуальности могли показаться партнеру неуместными. Нехватка эмоциональной близости остро возникает тогда, когда нет заботы о себе и партнере после секса: поцелуев, объятий, общей гигиены тела. После мастурбации такое состояние возникает ещё и потому, что человек расценивает себя как физический объект без партнера в этот момент. Дофаминовая яма возникает сразу после того, как человек испытал водоворот эмоций. Стресс и грусть в повседневной жизни тоже могут быть причиной грусти после оргазма.

Что делать, если возникает грусть после секса

Чтобы ослабить такое ощущение, следует заботиться о себе и партнере после полового акта: объятия, поглаживание или поцелуи не будут лишними. Также стоит проговорить или самостоятельно проанализировать свои мысли и вероятную их причину, — советует сексолог.

Многое зависит и от другого человека: ведь слезы или грусть после секса могут внушить неуверенность, что это он или она сделал/(-а) что-то неправильно.

Если так случилось, то окажи любимому человеку поддержку: кому-то может хотеться объятий, кому-то — разговора или одиночества.

— А также помни, что причина может быть не в тебе, а в прошлом или настоящем партнера, — говорит Елена Архипенко.

Даже нынешние условия существования украинцев влияют на наш секс. Раньше мы рассказывали, как война влияет на нашу половую жизнь.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.