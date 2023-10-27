Замість виру емоцій — сльози? Чому виникає сум після оргазму та чи нормально це: пояснення сексологині

Інтимна близькість — це не лише фізична складова переважної більшості стосунків, а й емоційна. Адже секс за взаємною згодою стає наслідком довіри партнерів одне до одного, а також почуттів.

Однак що буває після цього? Оргазм — а далі? Для багатьох людей закінчення сексу є миттю розслаблення та позитивних емоцій, однак хтось може відчувати сум.

Чому ми відчуваємо сум після оргазму та чи нормально це, виданню Wonderzine розповіла сексологиня Олена Архипенко.

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Сум після оргазму: чи нормально це

Сексологиня пояснює: стан смутку після оргазму має два визначення: посткоїтальна дисфорія та посткоїтальний смуток. Різниця між ними полягає в тому, що дисфорія — це буквально антонім до ейфорії, виникає вона постійно та характеризується сильними негативними почуттями.

Посткоїтальний смуток — стан, який виникає не так часто, й означає саме неінтенсивний сум.

Він може виникати як після мастурбації, так і після партнерського сексу, а тривати від кількох хвилин до декількох годин. Поки що досліджень на цю тему мізерно мало, тож варто говорити, що такий стан є досить індивідуальним, а виникати може у будь-кого.

Посткоїтальний смуток може траплятися як кожного разу, так і рідко. Можливо, ти також його відчував/(-ла), але списував/(-ла) це на важкий день, втому, стрес чи інші чинники. Або ж, навпаки: зациклювався чи зациклювалася на цьому стані й тепер боїшся, що він буде повторюватися.

Чому виникає сум після оргазму

Гормональні порушення можуть бути причиною такого стану. Гормони та нейромедіатори виділяються під час сексу природно, щоб забезпечити відчуття задоволення та щастя. Тому якщо такий стан відбувається систематично, варто перевірити свій гормональний фон. Негативний досвід та абʼюз — це вірогідна причина незадоволення після сексу. Якщо людина перебуває в абʼюзивних стосунках, то такий секс може бути небажаним. Або на враження від інтиму може вплинути такий досвід у минулому: тригером можуть стати слова, доторки, дії, навіть запах. Упередження щодо сексу можуть впливати на нас навіть тоді, коли самі ми не віримо в них. До прикладу, під час інтимної близькості ми не задумуємося про свої вчинки чи емоції, однак після оргазму аналіз може привести тебе до відчуття суму. Це може стосуватися будь-чого: використання секс-іграшок, мастурбація, секс з партнером твоєї статі чи навіть поведінка під час інтиму. Ці та інші міфи можуть негативно впливати на наше статеве життя. Проблеми в стосунках можуть впливати на секс та все, що відбувається після нього, якщо сварки чи гострі ситуації не були проговорені та пережиті до кінця. В такі моменти може зʼявлятися відчуття, що тебе використали. Негативне ставлення до свого тіла є джерелом комплексів, які погіршують самосприйняття. Такий стан може негативно впливати на людину, в голові виринатимуть думки, що в якійсь позі він чи вона виглядали некрасиво, а прояви сексуальності могли здатися партнеру/(-ці) недоречними. Брак емоційної близькості гостро постає тоді, коли немає піклування про себе та партнера після сексу: поцілунків, обіймів, спільної гігієни тіла. Після мастурбації такий стан виникає ще й тому, що людина розцінює себе як фізичний обʼєкт без партнера в цю мить. Дофамінова яма виникає одразу після того, як людина відчула вир емоцій. Стрес та смуток у повсякденному житті теж може бути причиною суму після оргазму.

Що робити, якщо виникає сум після сексу

Щоб послабити таке відчуття, варто дбати про себе та партнера/(-ку) після статевого акту: обійми, погладжування чи поцілунки не будуть зайвими. Також варто проговорити чи самотужки проаналізувати свої думки та ймовірну їхню причину, — радить сексологиня.

Багато залежить й від іншої людини: адже сльози чи сум після сексу можуть вселити невпевненість, що це він чи вона зробили щось неправильно.

Якщо так трапилося, то надай коханій людині підтримку: комусь може хотітися обіймів, комусь — розмови, або й самотності.

— А також памʼятай, що причина може бути не в тобі, а в минулому чи теперішньому партнера/(-ки), — каже Олена Архипенко.

Навіть теперішні умови існування українців впливають на наш секс. Раніше ми розповідали, як війна впливає на наше статеве життя.

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