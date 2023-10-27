Психологія

Замість виру емоцій — сльози? Чому виникає сум після оргазму та чи нормально це: пояснення сексологині

Вікторія Мельник, журналістка сайту 27 Жовтня 2023, 22:00
Сум після сексу
Фото: Unsplash

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