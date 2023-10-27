Замість виру емоцій — сльози? Чому виникає сум після оргазму та чи нормально це: пояснення сексологині

Інтимна близькість — це не лише фізична складова переважної більшості стосунків, а й емоційна. Адже секс за взаємною згодою стає наслідком довіри партнерів одне до одного, а також почуттів.
Однак що буває після цього? Оргазм — а далі? Для багатьох людей закінчення сексу є миттю розслаблення та позитивних емоцій, однак хтось може відчувати сум.
Чому ми відчуваємо сум після оргазму та чи нормально це, виданню Wonderzine розповіла сексологиня Олена Архипенко.
Сексологиня пояснює: стан смутку після оргазму має два визначення: посткоїтальна дисфорія та посткоїтальний смуток. Різниця між ними полягає в тому, що дисфорія — це буквально антонім до ейфорії, виникає вона постійно та характеризується сильними негативними почуттями.
Посткоїтальний смуток — стан, який виникає не так часто, й означає саме неінтенсивний сум.
Посткоїтальний смуток — стан, який виникає не так часто, й означає саме неінтенсивний сум.
Він може виникати як після мастурбації, так і після партнерського сексу, а тривати від кількох хвилин до декількох годин. Поки що досліджень на цю тему мізерно мало, тож варто говорити, що такий стан є досить індивідуальним, а виникати може у будь-кого.
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Посткоїтальний смуток може траплятися як кожного разу, так і рідко. Можливо, ти також його відчував/(-ла), але списував/(-ла) це на важкий день, втому, стрес чи інші чинники. Або ж, навпаки: зациклювався чи зациклювалася на цьому стані й тепер боїшся, що він буде повторюватися.
Щоб послабити таке відчуття, варто дбати про себе та партнера/(-ку) після статевого акту: обійми, погладжування чи поцілунки не будуть зайвими. Також варто проговорити чи самотужки проаналізувати свої думки та ймовірну їхню причину, — радить сексологиня.
Багато залежить й від іншої людини: адже сльози чи сум після сексу можуть вселити невпевненість, що це він чи вона зробили щось неправильно.
Якщо так трапилося, то надай коханій людині підтримку: комусь може хотітися обіймів, комусь — розмови, або й самотності.
Якщо так трапилося, то надай коханій людині підтримку: комусь може хотітися обіймів, комусь — розмови, або й самотності.
— А також памʼятай, що причина може бути не в тобі, а в минулому чи теперішньому партнера/(-ки), — каже Олена Архипенко.
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