Поддержать и не выгореть: как помочь пережить беду и адаптироваться переселенцам

Разрушенные дома и жизни, неуверенность в завтрашнем дне, тревога и страх перед будущим – это переживают вынужденные переселенцы. Слишком много для одного человека, но можно попытаться справиться с этими чувствами, если рядом хорошая поддержка.

Кто-то уже приютил тех украинцев, которые потеряли свои дома и привычную жизнь. Однако теперь нужно еще помочь им адаптироваться на новом месте и пережить беду.

Как правильно поддержать переселенцев и не навредить ни им, ни себе, рассказали телеведущая Ранок у великому місті на ICTV и практикующий психолог Юлия Зорий и психолог реалити Нового канала Эксы Наталья Ежова.

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Как вести себя при первой встрече

Как советует психолог Юлия Зорий, как бы не хотелось помочь переселенцам быстрее адаптироваться к новым условиям, стоит не спешить.

Необходимо в первую очередь понять, что людям пришлось пережить очень сложный период, когда они находились в зоне активных боевых действий. Чаще всего они чувствуют усталость, нервничают и истощены как физически, так и морально.

Самое первое, что можно сделать – это дать им время на передышку и полноценный сон, насколько это возможно.

Юлия Зорий

Кроме того, не стоит сразу с первой минуты пытаться установить связь и проявлять свое гостеприимство. В любой другой ситуации это было бы, конечно, очень хорошо и приятно, но не сейчас. Лучше сохранить это желание поделиться добром и быть дружелюбными позже, через день или два после приезда гостей.

В первую очередь нужно дать возможность людям удовлетворить такие базовые потребности, такие как еда, душ и сон. Наиболее вероятно, что такой возможности в ближайшем прошлом у них не было, потому это выйдет на первый план.

Психолог Наталья Ежова также советует обратить внимание, есть ли у твоих гостей какие-нибудь вещи.

Наталья Ежова

Возможно, они приехали с одной сумкой, или вообще без ничего, поэтому им могут понадобиться одежда, обувь и даже средства гигиены, поскольку у каждого они должны быть индивидуальными.

Узнай, какой у людей размер одежды и обуви, и найди то, что подойдет.

К тому же можно спросить, что твои гости любят есть, после чего составить список понравившихся продуктов.

Стоит ли говорить о войне

Как советуют психологи, каким бы искренним ни был порыв поддержать и разделить горе, не стоит начинать разговор первыми.

Знакомясь, не проявляйте чрезмерного любопытства, особенно если человек еще не готов идти на контакт или делиться своей историей, – говорит Юлия Зорий.

Лучше будет говорить на нейтральные темы, которые могли бы отвлечь человека от трагических воспоминаний. Однако если гости все же изъявят желание поговорить о пережитом, следует выслушать их.

Каждому человеку нужен другой человек, – объясняет Наталья Ежова.

Психолог уверяет, что важно искренне сочувствовать горю. Поэтому можно попытаться поговорить с человеком о его чувствах, планах, мыслях.

Кроме того, помочь прожить ситуацию может использовать в своих разговорах частицы: “мы” и “тоже”.

Как обустроить быт

После пережитого человеку необходима стабильность, потому что это поможет поддержать психику. Создать ее можно в простых вещах, таких как распорядок приёма пищи, зарядка или ежедневное обучение чему-то новому.

Это поможет тем, кто принимает и тем, кто переселился, – уверена Наталья Ежова.

Однако следует помнить, что эта стабильность не всегда должна быть заложена в четком графике. Он может варьироваться и изменяться, и это нормально.

Еще хорошо поможет присоединение гостей к обустройству быта, но ненавязчиво. Можно предлагать приобщиться к совместной домашней работе. Например, приготовление пищи, уборка и совместное времяпрепровождение как прогулки по новому для них городу.

Это поможет отвлечься и даст ощущение полезности, – говорит Юлия Зорий.

Однако не стоит расстраиваться, если в ответ на предложение услышишь отказ, поскольку человеку может быть все еще сложно адаптироваться и ему нужно время, чтобы принять новые условия.

Кроме того, если у твоих гостей есть дети, для них можно попробовать организовать интересный досуг, какие-нибудь полезные занятия и общение со сверстниками. Родителям можно найти информацию о поддержке переселенцев в твоем городе.

Почему нужно не забывать о своем комфорте

Конечно, делать добро приятно. Однако это еще и очень энергозатратно, поэтому можно очень быстро выгореть эмоционально.

Те, кто приютят других людей и пытаются помогать им, чаще всего чувствуют значительную ответственность на себе. Поэтому Юлия Зорий советует не забывать заботиться о себе.

По возможности оставь личное пространство себе и тем, кого удалось приютить.

Это просто необходимо, чтобы сохранить свое эмоциональное состояние. Потому что когда помогаешь другим, нагрузка на психику, конечно, растет от ответственности и желания поддержать всех, кто сейчас страдает.

Однако не стоит забывать о своем комфорте и своей семье. Для этого нужно мягко объяснить своим гостям правила и режим семьи, рассказать о собственных традициях.

А чтобы правильно пополнять свои силы и бороться с усталостью, читай, почему сейчас забота о себе особенно важна и как ее проявлять.