Подойдут и для специалистов, и для новичков — платформа Prometheus запускает бесплатные психологические курсы

Осваивать новые знания и навыки никогда не поздно. Особенно в цифровую эпоху, когда найти нужную информацию можно быстро и онлайн.

Украинская платформа онлайн-образования Prometheus запустила четыре бесплатных психологических курса для украинцев, которые помогут специалистам и обычным гражданам разобраться, как противодействовать сексуальному насилию, справиться с травматическим опытом и ПТСР, а также как переселенцам адаптироваться на новом месте.

Курсы разработаны в сотрудничестве с ОО Ла Страда-Украина, Украинским католическим университетом и психологами-практиками. Читай, что это за курсы.

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Курс состоит из теоретической базы и практических компонентов. Он намерен повысить знания и развить умения специалистов по противодействию сексуальному насилию, связанному с войной.

Этот курс разработан для:

работников Нацполиции;

прокуроров;

судей;

юристов, оказывающих бесплатную правовую помощь;

представителей местных гражданских и военных администраций;

органов местного самоуправления;

специализированных гуманитарных и общественных организаций.

Этот курс уникален, говорят авторы, ведь он украиноязычный и базируется на международных стандартах по противодействию сексуальному насилию.

Курс может быть полезным:

людям, пострадавшим от насилия; волонтерам; журналистам; представителям общественных организаций.

Каждый украинец, к сожалению, имеет личный травматический опыт, прямо или косвенно связанный с войной.

Поэтому растет потребность в квалифицированных психологах и психотерапевтах, которые могут помогать людям проживать тяжелые жизненные события и преодолевать ПТСР.

На курсе рассмотришь основные психотерапевтические подходы к работе с клиентами и доказательные методы консультирования.

Курс направлен на:

психотерапевтов, желающих повысить свою квалификацию;

специалистов в области психического здоровья, которые планируют работать с травматическим опытом.

Этот онлайн-курс ответит на самые распространенные вопросы внутренне перемещенных лиц:

как адаптироваться к новым условиям и помочь другим; как превратить новое место жительства из “чужого” в “свое”; как найти работу; как снизить внутреннюю тревогу; на какую помощь общины можно рассчитывать.

При этом курс будет полезен не только ВПЛ, а также представителям общественных организаций, волонтерских, государственных и местных учреждений.

В последние дни Россия увеличивает интенсивность обстрелов мирных городов по всей территории Украины. Естественной реакцией людей на это является усиление стресса, тревога и даже паника. Читай, как защитить психику во время войны.

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