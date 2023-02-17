Подойдут и для специалистов, и для новичков — платформа Prometheus запускает бесплатные психологические курсы

Осваивать новые знания и навыки никогда не поздно. Особенно в цифровую эпоху, когда найти нужную информацию можно быстро и онлайн.
Украинская платформа онлайн-образования Prometheus запустила четыре бесплатных психологических курса для украинцев, которые помогут специалистам и обычным гражданам разобраться, как противодействовать сексуальному насилию, справиться с травматическим опытом и ПТСР, а также как переселенцам адаптироваться на новом месте.
Курсы разработаны в сотрудничестве с ОО Ла Страда-Украина, Украинским католическим университетом и психологами-практиками. Читай, что это за курсы.
Курс состоит из теоретической базы и практических компонентов. Он намерен повысить знания и развить умения специалистов по противодействию сексуальному насилию, связанному с войной.
Этот курс разработан для:
Этот курс уникален, говорят авторы, ведь он украиноязычный и базируется на международных стандартах по противодействию сексуальному насилию.
Курс может быть полезным:
Каждый украинец, к сожалению, имеет личный травматический опыт, прямо или косвенно связанный с войной.
Поэтому растет потребность в квалифицированных психологах и психотерапевтах, которые могут помогать людям проживать тяжелые жизненные события и преодолевать ПТСР.
На курсе рассмотришь основные психотерапевтические подходы к работе с клиентами и доказательные методы консультирования.
Курс направлен на:
Этот онлайн-курс ответит на самые распространенные вопросы внутренне перемещенных лиц:
При этом курс будет полезен не только ВПЛ, а также представителям общественных организаций, волонтерских, государственных и местных учреждений.
В последние дни Россия увеличивает интенсивность обстрелов мирных городов по всей территории Украины. Естественной реакцией людей на это является усиление стресса, тревога и даже паника. Читай, как защитить психику во время войны.
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